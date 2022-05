Hugo Hernández, la estrella de la cantera del Salamanca UDS, se va del club ante la lluvia de ofertas

Hugo Hernández, la estrella de la cantera del Salamanca UDS, se ha ido del club. El delantero zamorano ha firmado un total de 25 goles en este curso y le han llovido las ofertas al seguir en edad juvenil, por lo que su futuro no pasa por la institución del Helmántico.

De hecho, el jugador ya se ha despedido mediante sus redes sociales y le ha agradecido a la entidad todo lo que ha hecho por él durante su estancia. No obstante, su calidad y facilidad a la hora de ver puerta no han pasado desapercibidas y en no mucho tiempo se conocerá su nuevo destino.

"Le conozco desde su etapa alevín y es un chaval que ha ido progresando año tras año. Es muy competitivo y con una personalidad muy fuerte. Eso es bueno. Se desenvuelve bien cerca del área, tiene gol y esa es la clave en el fútbol. Ha tenido minutos en el filial ya siendo de primer año", dijo Dani Juan, el entrenador del Juvenil Regional, sobre él durante una entrevista con SALAMANCArtv AL DÍA realizada hace unos meses.