Hugo Hernández, la perla del Salamanca UDS que tiene "la ilusión de llegar al primer equipo y jugar en el Helmántico"

Hugo Hernández es la perla de la cantera del Salamanca UDS. A sus 16 años, en un mes, concretamente el 21 de mayo, cumplirá los 17, en el club son conscientes de su talento y la importancia que está teniendo de cara a que el Juvenil Regional se encuentre muy cerca de lograr el ascenso a Liga Nacional. Por ello, el joven atacante relata cómo se hallan los ánimos dentro de la plantilla: “A pesar de la última derrota, el equipo está motivado para afrontar las dos semanas que faltan. Dependemos de nosotros mismos. Hay muy buen rollo y esperamos terminar con el objetivo cumplido”.

Sin embargo, siempre hay un guía que cuida de sus pupilos y en este caso es Dani Juan, el entrenador, el que se encarga de ello. Al ser un hombre metódico, completamente implicado y con ganas de lograr subir, su estrella destaca del ‘jefe’ que les dice que estén “a lo que hay que estar, centrados, tranquilos y trabajando. Los resultados llegan solo así”.

Por su parte, el técnico, en una entrevista con SALAMANCA AL DÍA, se deshizo en elogios hacia el ariete, por lo que su futbolista asegura que “sí que vi que hablaba de mí porque me lo dijeron algunos compañeros y me gustó recibir halagos del míster. Nos conocemos de hace bastantes años y fue mi primer entrenador de fútbol 11. Tenemos una gran relación dentro y fuera del club. Es un orgullo la confianza y lo bien que habla de mí”.

No obstante, tras no poder subir la temporada anterior, la palabra nervios aparece en escena, aunque Hugo Hernández no los percibe en exceso: “Los compañeros que jugaron el año pasado sí que nos recuerdan las experiencias que vivieron en el vestuario. Somos como una familia y nunca ha habido ningún problema. Estamos unidos para el ascenso. No me fío y hay que darlo todo. Toca ganar los seis puntos que nos quedan”.

Por otro lado, el nivel del delantero zamorano es más que notorio y sus buenos números le respaldan, dado que lleva 23 goles en los 25 partidos de Liga Recoletas que ha jugado. Es decir, casi uno por encuentro, por lo que es uno de los máximos goleadores y es sabedor de ello, ya que argumenta que “es verdad que estoy marcando, pero soy un futbolista más asistente, que también he dado muchas. He metido goles gracias a mis compañeros” y añade que “cualquier jugador de la cantera tiene la ilusión de llegar al primer equipo y estar en el Helmántico delante de la gente. Ese es nuestro sueño. No hay prisa porque todo llega a su debido tiempo”.

De hecho, Hugo Hernández ya ha quemado la etapa de dar el salto al filial, que milita en Tercera RFEF, y habla de las diferencias que ha palpado entre una categoría y otra: “Es cierto que son situaciones distintas la del filial y el juvenil porque uno está en una más complicada y otro cerca de ascender ganando la Liga, pero son experiencias muy bonitas. Los dos estamos motivados para salvarnos o subir”.

Además, cabe destacar que el Salamanca UDS tiene mucha fe puesta en su figura y se le considera la joya de la corona de la cantera, pero él comenta que “no tengo ninguna presión. Salgo al campo a divertirme y jugar. Lo demás es secundario. Me sorprende que me vean así (ríe). La fama que me estoy ganando creo que es por el trabajo que voy haciendo. Es todo gracias al club, el cuerpo técnico, mis compañeros y la gente que me ayuda”.

De este modo, y de cara al futuro, Hugo Hernández deja más que claro que tiene los cinco sentidos puestos en ascender y no mira más allá: “Solo estoy centrado en acabar esta temporada y ganar los dos partidos. No quiero pensar en nada más para llevarnos la Liga. Ya veremos en un futuro… No le pedimos más al club que lo que nos está dando: buen trato y confianza”, finaliza en su primera entrevista en un medio.