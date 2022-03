Dani Juan sueña: "La cantera del Salamanca tiene que tener al juvenil en categoría nacional y con el ascenso ya lo estaría"

Dani Juan, entrenador del Juvenil Regional del Salamanca UDS, ha atendido a este medio en una entrevista por el buen momento de su equipo, dado que él y los suyos se encuentran cerca del ascenso a Liga Nacional al contar con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo.

Temporada muy buena tras la espina de no subir el año pasado: "Muchos jugadores del equipo y dentro del club nos quedamos con la 'espinita' del ascenso. Teníamos claro que la base era mantener a gente que había competido en esta categoría y jugado un playoff. Ese grupo de chavales que ahora son la mayoría de segundo o tercer año tienen la ambición de conseguirlo. También los hay de primero o de otros clubes que nos han dado un salto de calidad. Como entrenador estoy muy contento porque se está trabajando bien y nos dejan. El club nos da todas las herramientas que tiene. Hay apoyo semana tras semana".

Han recuperado el liderato: "Los chicos están a tope desde Navidades. El día del Zamora (en el que perdieron el primer puesto) nos fuimos con las sensaciones de haber sido superiores al rival y fue un pequeño accidente. Los resultados iban a ser los mismos si seguíamos tranquilos. Hemos sido el único capaz de ganar al Betis en su campo. Hemos aprovechado los pinchazos del Zamora y el Sur para ponernos a cuatro y seis puntos a falta de seis jornadas. Es una buena brecha, pero no definitiva".

Qué le dicen en el club: "A Manuel (Lovato) no tengo el gusto de conocerle. Con Rafa (Dueñas) sí y se reunió con el cuerpo técnico y conmigo en diciembre para decirnos que tanto Manuel, desde México, como ellos estaban muy pendientes de nuestro trabajo y de la temporada que estamos haciendo. Con Carlos Valverde y Raúl de Arriba son todo palabras de agradecimiento porque me tengo que 'pegar' mucho con ellos, pero me facilitan la labor. La cantera funciona bien, aunque con cosas que mejorar. Llegué en 2019 y se han dado pasos de gigantes".

Lovato, presente en sus partidos: "Para nosotros fue una sorpresa porque no lo esperábamos. Que el presidente y la directiva estén viendo el partido del juvenil, tanto a los jugadores como a nosotros nos pide un poco más de exigencia porque tenemos que responder ante ellos. Los chavales se mostraron igual que todos los días".

Qué supondría el ascenso: "La cantera del Salamanca tiene que tener al juvenil en categoría nacional y con el ascenso ya lo estaría. Siempre se quiere estar lo más arriba posible, que es la División de Honor, pero para llegar ahí primero hay que estar en Liga Nacional. Nuestra cantera es una de las mejores".

Hugo, su jugador determinante: "Le conozco desde su etapa alevín y es un chaval que ha ido progresando año tras año. Es muy competitivo y con una personalidad muy fuerte. Eso es bueno. Se desenvuelve bien cerca del área, tiene gol y esa es la clave en el fútbol. Ha tenido minutos en el filial ya siendo de primer año".

Diferencias entre la base y el primer equipo: "Pienso que de puertas hacia fuera no se ve tanto del trabajo de Dueñas o Vicente. Si te fías por la clasificación, parece que todo se hace mal. Lo que se hace con este escudo siempre se multiplica por diez. La gente está trabajando".

Va a seguir en el juvenil como técnico: "Soy una persona que no le gusta mirar mucho más allá. El objetivo más cercano es que el 1 de mayo estemos en Liga Nacional. Ya se decidirá si tengo que seguir o no. Ojalá sea con un ascenso en el bolsillo. Ahora no quiero pensar eso".

Cree que los suyos van a subir: "Ojalá sí y que pueda ser antes de la última jornada".