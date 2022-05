Bom Dia Cerâmica! Jornadas para valorar la tradición cerámica en Portugal

Durante los días 21 y 22 de mayo, en más de una centena de ciudades europeas trascurrirá el evento ¡HOLA CERÁMICA!, cuyo objetivo es llamar la atención del gran público sobre la industria de la cerámica, así como dar a conocer el saber artesano y el patrimonio de las localidades donde esta expresión artística es tradición.

En las denominadas ‘Jornadas Europeas de la Cerámica’ participan villas y ciudades de aquellos países donde existen asociaciones nacionales de municipios sobre este oficio, como es el caso de España, Portugal, Italia, Francia, Rumanía, Alemania y República Checa. Todas ellas fueron creadas para la defensa, la valoración y la divulgación del patrimonio cultural e histórico cerámico, así como para la promoción artística y la difusión cerámica tradicional y contemporánea.

Muchos museos contarán con puertas abiertas o visitas guiadas gratuitas. Talleres de alfarería, de cerámica, de decoración cerámica o de impresión 3D cerámica serán llevados a cabo. También habrá visitas especiales a fábricas del sector, demostraciones de pintura, museos abiertos durante la noche, actividades para el público infantil, exposiciones, performances, conciertos con instrumentos cerámicos, conferencias, presentaciones de libros y muchas más actividades que cada municipio ha pensado para dar valor a su identidad relacionada con la cerámica.

Estas jornadas están organizadas por la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Ciudades de la Cerámica (AEuCC), que integra asociaciones nacionales de Italia (AiCC), España (AeCC), Portugal (APCVC), Francia (AfCC), Rumanía (ArCC), República Checa (AczCC) y Alemania (AgCC). La participación está abierta a ceramistas, alfareros, empresas, instituciones, coleccionistas y aficionados en general.

En Salamanca, el municipio de Alba de Tormes es uno de los asociados de la AeCC y participa con la dinamización de una exposición de fotografías de piezas cerámicas.

Además de los eventos presenciales, al igual que se ha hecho los últimos años, habrá una programación en línea los días 4 y 5 de junio, vía streaming, integrando la programación europea.

Desde la antigüedad, la cerámica ha sido una manifestación artística y utilitaria del ser humano. Es un material que une los cinco elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego.

BOM DIA CERÂMICA! en Portugal

La Associação Portuguesa das Cidades e Vilas Cerâmicas (APTCVC) fue creada en 2018. A día de hoy, reúne 22 municipios con tradición cerámica, en todos ellos habrá actividades especiales este fin de semana: Alcobaça, Aveiro, Barcelos, Batalha, Caldas da Rainha, Condeixa-a-Nova, Estremoz, Fundão, Ílhavo, Leiria, Loures, Mafra, Montemor-o-Novo, Oliveira do Bairro, Porto de Mós, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Tondela, Viana do Alentejo, Viana do Castelo, Vila Nova de Poiares y Vila Real.

Recorrer la Senda Camoniana de Alcobaça, la Ruta Bordaliana de Caldas da Rainha, la Ruta de la Memoria de las Fábricas de Aveiro, pasear entre las sofisticadas piezas exhibidas en las salas del Museo de Vista Alegre, en Ílhavo, ver cómo se hace la “soenga” que da lugar a las brillantes piezas de Barro Negro de Molelos, en Tondela, o admirar una pieza de loza en Barcelos, va mucho más allá de la compra del turístico “Galo de Barcelos”. Precisamente, esta ciudad tiene, en su Museo de Olaria, una buena muestra de lo que representa la cerámica para Portugal.

BOM DIA CERÁMICA! EN PORTUGAL, 21 Y 22 DE MAYO

¡HOLA CERÁMICA! DÍAS CERÁMICOS EN ESPAÑA

¡HOLA CERÁMICA! EN ALBA DE TORMES