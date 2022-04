Doble propuesta en el Cine Juventud con ‘Sonic 2’ y la multipremiada ‘La peor persona del mundo’

> SONIC 2 LA PELÍCULA (Japón/Estados Unidos/Canadá, 2022)

Del sábado 9 al lunes 11 de abril a las 17.30 horas.

Como primera propuesta de la semana, el Cine Juventud de Ciudad Rodrigo ofrecerá la segunda aventura cinematográfica del erizo más conocido, Sonic. En esta entrega, tras haberse establecido en Green Hills, Sonic se muere por demostrar que tiene madera de auténtico héroe, llegándole la prueba de fuego con el retorno del malvado Robotnik con un nuevo compiche, Knuckles, en busca de una esmeralda que tiene el poder de destruir civilizaciones.

Sonic formará equipo con su propio compañero de fatigas, Tails, para lanzarse a una aventura que les llevará por todo el mundo en busca de la preciada piedra para evitar que caiga en manos equivocadas. Detrás de Sonic 2 están los cineastas responsables de taquillazos como The Fast and The Furious o Deadpool.

> LA PEOR PERSONA DEL MUNDO (Noruega, 2021)

Sábado 9, a las 20.00 y 22.30 horas; domingo 10 a las 20.00 horas; y lunes 11 a las 20.00 y 22.30 horas.

Para un público más adulto, el Cine Juventud trae una propuesta de Noruega, a medio camino entre la comedia y el drama, que ha cosechado multitud de galardones: el Premio a Mejor Película de Habla no Inglesa 2021 de la Crítica de Nueva York, el Premio a Mejor Actriz para Renate Reinsve en el Festival de Cannes 2021, el Gran Premio del Público a la Mejor Película de la Selección EFA en el Festival de Sevilla 2021, o el Premio FIPRESCI y Premio de la Juventud de la Seminci 2021, además de haber sido nominada a los Oscars a Mejor Película Internacional y Mejor Guión.

La peor persona del mundo tiene como protagonista a Julie, una mujer que está a punto de cumplir 30 años y cuya vida es un desastre. En plena crisis existencial, siente que ha desperdiciado su talento, mientras que su novio Aksel, un exitoso escritor de novela gráfica mayor que ella, la presiona para construir una vida estable. Una noche, Julie se cuela en una fiesta y conoce a Eivind, un chico encantador con quién conecta de forma inmediata. Al poco tiempo, Julie rompe con Aksel y se ve envuelta en otra relación, deseando que su vida tome un nuevo rumbo. Sin embargo, pronto comprenderá que algunas elecciones vitales están por encima de ella.