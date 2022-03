Manuel Lovato, a caballo entre Salamanca, Madrid, Barcelona y los partidos de su equipo

El mexicano es un hombre muy ocupado y no para de viajar por negocios o apoyar a los suyos en un momento tan complicado de la temporada

Manuel Lovato lleva justo dos semanas en España después de su sorprendente reaparición en Santiago de Compostela, pero la realidad es que no ha parado en este tiempo prácticamente. De hecho, el presidente del Salamanca UDS se encuentra a caballo entre diferentes lugares del panorama nacional por negocios o para presenciar los encuentros de los suyos.

De este modo, el azteca llegó a Madrid y puso rumbo a Galicia para ver in situ a los de María Hernández. Tras ello, paso fugaz por Salamanca para hospedarse en un céntrico hotel antes de marcharse a la capital de España de nuevo, aunque no se perdió el duelo con el Llanera en el Helmántico, momento el que se dejó ver en público dos años después.

Sin embargo, poco duró por estos lares al irse a Barcelona al Mobile World Congress, uno de los eventos más importantes dentro del sector tecnológico. En su vuelta a nuestra ciudad, el empresario vio por primera vez un entrenamiento de los blanquinegros y tampoco se ausentó en el choque, en Segovia, contra la Gimnástica como previa a otra visita a Madrid.

SUS PRIMERAS PALABRAS

A la espera de conocerse si acudirá a As Eiroas para el Bergantiños - Salamanca UDS, lo que resulta evidente es que Manuel Lovato no para quieto y entre medias de todo esto también le ha ofrecido una entrevista al club, en la que ha asegurado que su hogar contará con nuevos videomarcadores "dentro de dos meses como mucho". El paso del tiempo dirá si cumple su palabra o no.