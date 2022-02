Manuel Lovato reaparece en público dos años después

El presidente del Salamanca UDS ha presenciado in situ el partido entre el bando dirigido por María Hernández y el Llanera

Manuel Lovato ha reaparecido en público dos años después, algo que no se producía desde antes de la pandemia del coronavirus. De este modo, el presidente del Salamanca UDS ha presenciado in situ el partido entre el bando dirigido por María Hernández y el Llanera, por lo que ha sido uno de los grandes reclamos del fin de semana después de que se dejase caer por sorpresa el pasado miércoles en Compostela. Sin embargo, hasta ahora no había sido visto por el Estadio Helmántico.