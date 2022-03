Lovato: "Nos salieron imprevistos por un total de 600.000 euros que ya están casi cubiertos"

Manuel Lovato, presidente del Salamanca UDS, ha ofrecido sus primeras declaraciones a través del club gracias a una entrevista realizada a nivel interno. En ella, el mexicano ha aborado diversos temas, aunque con anterioridad ya se había enviado un fragmento a la prensa como avance.

Motivo de su vuelta: "Una de las razones es la COVID-19. No podíamos venir a España y no queríamos tomar riesgos. Después de casi un año y medio, yo planeé venir en diciembre-enero y vino otra ola. Decidimos posponerlo".

Fallos en la era Calderón: "Hicimos todo lo posible para que funcionara. Con los mismos jugadores podemos perder todos los partidos y luego ganarlos. Es algo complejo y todavía trato de entenderlo porque no es muy lógico. Así es esto".

Fichaje de María: "Sabíamos que se necesitaba desde hace dos meses porque se veía que esto no arrancaba. No hay que ser muy inteligente. Las estadísticas de los goles ahí están. Creíamos que con cambios en la plantilla todo podría mejorar, pero luego seguía todo igual. No quedó otra que cambiar de entrenador y teníamos en mente la idea de que María pudiera venir. Todo fue muy rápido y se decidió el mismo día en el que se fue Antonio. María salió por otras situaciones en el pasado, no por los resultados. Pensábamos que era la mejor opción. Nos llevó 15 minutos".

Cómo ve al equipo: "Lo voy viendo mejor. El primer partido se ganó, aunque no podemos presumir de que se hizo un buen fútbol. Contra el Compostela ya se vio diferente y jugamos muy bien, pero los errores defensivos nos costaron la derrota. Con el Llanera ya bien. Ojalá salgamos del pozo en el que estamos".

Deudas a cero: "En el tema de poner las cosas al día siempre ha habido esa intención, pero siempre nos salen cosas y no hemos podido (dejarlas a cero). Nos salen detallitos de 180.000, 200.000 o 300.000 euros. Se pagan y luego siempre hay otros, pero todo está muy bien a día de hoy. Estamos mejor que cualquiera de los otros cuatros años".

Futuro: "Lo primero es la permanencia. Ojalá el año que viene podamos tomar como base a ciertos jugadores que tenemos aquí en el club. Ya hay seis o siete que lo tienen (el contrato), incluido Ibán Ribeiro. No le hacemos otro porque ya lo tiene y le queda un año más. Trataremos de renovar a algunos jugadores en este mes o el próximo. Luego ya veremos las necesidades del club para lo que viene".

Obras: "El plan lo hemos tenido. Desgraciadamente, a nosotros nos salieron imprevistos por un total de 600.000 euros que ya están casi cubiertos. Empezaremos a ver los temas de los videomarcadores, que ya están pedidos y pagados. En un mes y medio o dos esperemos que estén aquí. El tema de los banquillos tenemos que hacerlo aún y también hay cambiarle la cara al estadio. Nos falta tiempo. Lo tengo que pagar de mi bolsa, no es como ir a pedir al Ayuntamiento y que venga a arreglar mis problemas".

Academias en México: "Va todo bien. En lo deportivo va mal, pero como club o empresa es distinto. Yo me callo. No voy a quejarme. A mí también me duele perder".