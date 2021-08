La llegada de un ganadero evita que más de 200 buitres se comieran viva a una vaca en Buenavista

Lunes, 9 de agosto de 2021

UPA pide una vez más que la Junta de Castilla y León corra con los daños que estas aves ocasionan a los ganaderos, al ser una especie protegida, con las mismas indemnizaciones que ya están teniendo que pagar por los daños de los lobos

Un ganadero de Buenavista ha evitado que más de 200 buitres se comieran viva a una de sus vacas gracias a su rápida intervención. El propio ganadero ha señalado su queja e impotencia a UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganadores), a quienes ha relatato lo sucedido.

Ha señalado el afectado que “esta mañana cuando he ido a alimentarla, dado que estaba convaleciente a causa de que el toro en la monta para su cubrición debió hacerla daño, me la he encontrado rodeada por la bandada de buitres y he visto como algunos ya la estaban atacando y alimentándose de ella por la parte de atrás”.

Desde UPA han reiterado que estos animales están pasando de carroñeros a depredadores, y para todos aquellos que con vehemencia lo niegan y defienden que los buitres no matan animales, que si comen de una animal es porque está muerto, aquí tenemos una prueba más de este hecho, donde han estado a punto de matar una vaca.



UPA pide una vez más, que la Junta de Castilla y León corra con los daños que estas aves ocasionan a los ganaderos, al ser una especie protegida, con las mismas indemnizaciones que ya están teniendo que pagar por los daños de los lobos.



Afortunadamente, la vaca está viva, y con los cuidados del ganadero que todos los días la alimenta y da de beber, y los tratamientos veterinarios, se encuentra en proceso de recuperación.