El PP rechaza en la Diputación la creación de una mesa de trabajo para mejorar Camino de Hierro

Viernes, 28 de mayo de 2021

El PP rechazó la propuesta del Grupo Cs en la Diputación Provincial para la creación de una mesa de trabajo encargada de evaluar y mejorar el proyecto Camino de Hierro, recurso turístico abierto al público hace un mes en la comarca del Abadengo.

El diputado de Cs, Manuel Hernández, fue el encargado de defender esta moción para la creación de una mesa de trabajo sobre las mejoras del Camino de Hierro. En este sentido, Hernández recordó la necesidad de mejorar aspectos tales como horarios flexibles o el cierre durante el mes de julio. Para Hernández, “la altura de miras es estar preparado para el futuro”, el grupo de trabajo puede liderar nuevas propuestas para mejorar Camino de Hierro.

Javier García Hidalgo, diputado provincial de Turismo, recordó que “estamos en contacto con el territorio y los agentes de aquella comarca, hay que ver si esta forma de gestión redunda en beneficio del territorio, lo que ha quedado demostrado en su mes de funcionamiento”. Para García Hidalgo, “el propio modelo de gestión nos va a decir lo que se tenga que hacer en el futuro”, y sobre la flexibilidad de los horarios señaló que “no es un capricho, cada empleado tiene un papel, a partir de cierta hora aquello es una caldera y cerrar julio es porque las temperaturas son muy altas, lo que de producirse incidencias como desmayos, repercutiría negativamente en la imagen de Camino de Hierro”, añadió. Asimismo, aseguró que Camino de Hierro requiere de un mayor mantenimiento que otros recursos, por lo que rechazó su comparación con otros recursos similares en otros puntos del país.



Por último, Javier García señaló estar “abiertos a nuevas ideas, pero no vamos a formar otro organismo, para ello están las comisiones de cultura y turismo y el plan estratégico de turismo”, por lo que propuso mantener el grado de colaboración hasta ahora para seguir aportando aspectos positivos a Camino de Hierro. Finalmente, García Hidalgo pidió la implicación de todos los diputados.

El diputado no adscrito por la comarca de Vitigudino, José Francisco Bautista, abundó en la necesidad de continuar trabajando en la ampliación de la oferta del Camino de Hierro con la incorporación de artilugios no ferroviarios, así como la ampliación del proyecto a la totalidad de la vía férrea hasta La Fuente de San Esteban. Asimismo, opinó del “error” del PP al no apoyar la propuesta, “crear una mesa de trabajo para intercambio de opiniones no debe dañar a nadie”.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Fernando Rubio, fue más allá al pedir una mesa de trabajo permanente para evaluar en todo momento el funcionamiento de Camino de Hierro y conocer el impacto en la comarca de este recurso. Para Rubio, en la propuesta lo que hay es “amplitud de miras”.

El final del debate acabó con el rechazo de la moción con el voto en contra del PP y a favor del resto de grupos.