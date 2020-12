IU quiere que Candelario se ofrezca al Gobierno para trabajar los nuevos modelos de residencias de mayores

Jueves, 10 de diciembre de 2020

El concejal de IU de Candelario, Miguel Rodero, ha presentado, en el pasado pleno del 30 de noviembre, una moción en la que pedía:“Que se comunique tanto a la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, como a la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, la buena disposición del municipio de Candelario para trabajar de forma pionera los nuevos modelos residenciales que se plantean” dada la aprobación días antes de una Proposición No de Ley (PNL) mediante la cual el Gobierno impulsará "un sistema de residencias público, universal, de calidad y de gestión directa o en colaboración con el Tercer Sector o con la comunidad".

El PSOE con su mayoría plenaria impidió que la propuesta de IU se pudiera debatir en el Pleno, según representantes de Izquierda Unida, de esta manera “se cumplió así el chantaje que el Alcalde había lanzado una hora antes en Comisión al concejal de IU”, al cual le exigió que para poder presentar la moción ésta debía ser modificada para reconocer en ella los esfuerzos del PSOE respecto a la residencia, algo que no vio acertado incluir Rodero, “al no ser cierto”, y por tanto el Alcalde cumplió en el Pleno su palabra.

El portavoz de Izquierda Unida de Candelario, no obstante, ha prometido que su grupo seguirá trabajando para que la localidad de Candelario sea tenida en cuenta por el Gobierno Central, “desde IU hacemos nuestras propuestas para mejorar la vida de los candelarienses, y por ello independientemente de la postura sin sentido del actual Equipo de Gobierno realizaremos cuantas gestiones sean pertinentes para que Candelario sea tenido en consideración por el Gobierno. No nos importa quién se cuelgue medallas o se atribuya los méritos de un trabajo en el que no han querido participar por sectarismo” aseguraba Rodero.

El concejal recordaba en la misma línea “que nadie olvide que si el proyecto de residencia no está cerrado y enterrado en Candelario es gracias a la presión constante de nuestro grupo”.