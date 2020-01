El PSOE de Vitigudino denuncia una “caza de brujas” cuyo origen achacan al “expediente a la secretaria”

Viernes, 24 de enero de 2020

Los concejales del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Vitigudino, Germán Vicente, Antonio Vicente y Javier Muñiz, comparecían este viernes en rueda de prensa para realizar un repaso a la legislatura y salir al paso de la denuncia formulada por la secretaria contra ellos y denunciar que “no entendemos la caza de brujas” de la que son objeto, una situación cuyo origen, en su opinión, parte “del expediente a la secretaria”.

Los ediles del PSOE pusieron de manifiesto que ninguno de los proyectos iniciados bajo el equipo de Gobierno del PSOE la legislatura pasada “se han finalizado o han sido paralizados”, y se preguntaban “en base a qué esa animosidad contra nosotros por parte de la Alcaldía, a la que le ofrecimos desde el principio nuestra colaboración, e incluso la dejamos que fuera alcaldesa, porque sabíamos que Ciudadanos nos iba a votar a nosotros”, señalaba Germán Vicente. En este sentido, reiteraba no entender “por qué esa hostilidad hacia nosotros cuando lo que hemos intentado al principio era ayudarla, no hacerle el trabajo, pero sí podía contar con nuestro apoyo para cosas puntuales. La íbamos a dejar gobernar con sus cuatro concejales. Lo de la secretaria lo podemos entender por el expediente, pero lo de alcaldesa no, y menos que se haya alineado con ella”.

De este modo, los ediles del PSOE denunciaban la “paralización que sufre el Ayuntamiento y Vitigudino”, una larga lista de ‘deberes’ que en su opinión “no hace la secretaria”, una relación que comenzaba por los “cinco meses sin plenos ni comisiones informativas”, y que continuaban con “cuatro años sin presupuestos, prorrogados desde 2015; no se ha hecho la liquidación del polígono; la venta de parcelas del polígono; la carretera del polígono de Dehesa Grande; el acuerdo con la Diputación de funcionamiento del edificio consistorial, sobre los gastos, sigue sin firmarse por culpa de ella, porque en la Diputación tienen el documento hecho y estamos pagando la luz y otros gastos menos la calefacción. No se han acabado ninguna de las obras que dejamos pendientes –continuaba Vicente–, el equipamiento de la plaza de la Torre, el equipamiento del Parque de los Maestros, los vestuarios en el campo de fútbol, el Mercado de Abastos, no se devuelve el dinero de las sepulturas, el expediente de la plaza de toros y cuyo contrato ha vencido el 31 de diciembre y sigue ahí muerto de risa…”.

Depuradora de Majuges

En cuanto al proyecto de la depuradora de Majuges, Germán Vicente aseguraba que “lo que dice no son más que mentiras, los terrenos no son privados, son comunales, del pueblo de Majuges, son del común de vecinos. Yo he hablado con el presidente de la asociación y los terrenos están a disposición del Ayuntamiento de Vitigudino y va a venir a hablar con ella porque los terrenos los ponen a disposición de la depuradora”.

Para el portavoz socialista el motivo de que no se lleve a cabo la depuradora es porque “sospechamos que no han presentado la documentación ante Medio Ambiente ni ante la Confederación Hidrográfica del Duero, y por eso es la disculpa del terreno, porque no se quieren gastar los 50.000 euros que debería aportar el Ayuntamiento”.

Incumplimiento de sentencias y sepulturas

Los concejales socialistas denunciaban cómo “no se han cumplido” los decretos de Alcaldía ni los acuerdos adoptados por el pleno de la Corporación, como tampoco las resoluciones judiciales. A este respecto recordaban cómo “se mantiene la tasa de la guardería a pesar de la sentencia en contra, o el impago de una novillada de 2016 a la empresa adjudicataria de los festejos taurinos”. Además, Germán Vicente destacaba los conflictos surgidos con dos funcionarios, “con el vigilante municipal”, al que “se le negaba la compra de un uniforme cuando tiene derecho a dos cada año”; y a la locutora de radio, “que ha ganado el juicio que tenía con el Ayuntamiento porque no se le pagaba lo que le correspondía y a la que al final le cambiaron el horario y ahora está de baja por problemas psicológicos”.

En este mismo apartado recuerdan que no se ha procedido a la devolución de lo cobrado por la renovación de sepulturas “incluso con un informe favorable realizado por el mismo abogado que ahora tienen contratado y ratificado por la secretaria dándole validez, lo que es un punto más de desobediencia a la Alcaldía, al pleno y a ella misma”, por lo que para la oposición “la culpable de todo lo que está pasando en el Ayuntamiento de Vitigudino es culpa de la secretaria, que ahora ha dado la vuelta a la tortilla, antes no se podía ver con los concejales que estaban en la oposición y ahora es al contrario, no hay forma de entenderse con ella. Precisamente con Javier (Muñiz) perdió la relación porque le exigía que informara a la oposición, les hizo lo que a nosotros ahora, no nos da información de nada; nos desconectaron del programa Gestiona e incluso me han retirado la defensa jurídica en el juicio que tengo contra Antolín Alonso, pero yo contrataré mi abogado”, afirmaba Germán Vicente.

Asimismo, los socialistas insistían en que “aparte de ponerse sueldo no han hecho nada”, a la vez que denunciaban la ausencia de plenos de la Corporación desde el 29 de agosto pasado, así como de comisiones informativas desde mediados del verano, “por eso tenemos que recurrir a dar una rueda de prensa”. También se preguntaban “en calidad de qué le acompaña la pareja de la alcaldesa a reuniones con empresas vinculadas al Ayuntamiento, donde se tiene acceso a información confidencial…, y que sepamos no tiene contrato con el Ayuntamiento”.

Denuncia de la secretaria por la apertura de un expediente

En cuanto a la denuncia presentada por la secretaria municipal contra los tres ediles socialistas y el portavoz de Ciudadanos, José Antonio Pérez Blanco, los ediles del PSOE se ratificaban en las 23 denuncias recogidas en el informe del expediente remitido a la Diputación para que nombrase un instructor, cuestión que no llegó a producirse y por lo que el 29 de agosto pasado presentaban al pleno municipal una moción verbal que fue aprobada por los seis concejales entonces en la oposición. En esta moción se solicitaba a la Junta de Castilla y León la destitución de la secretaria y el nombramiento de un sustituto.

El expediente abierto entonces “surge porque no cumple con sus obligaciones y todo está demostrado, no ha hecho caso de lo que le ordenaba la Alcaldía ni el equipo de Gobierno, por eso decidimos elevarlo a la Junta de Castilla y León, porque la Diputación lo paró a la espera de que fuera ratificado por la alcaldesa, pero de momento tampoco ha llegado a la Junta a pesar de haber sido aprobado por el pleno, por lo que se incumple el acuerdo plenario, el máximo órgano de un ayuntamiento”.

Para los socialistas su “sorpresa llega al límite cuando de los seis concejales que aprobamos elevar el expediente a la Junta solo cuatro estamos denunciados, tres del PSOE y uno de Cs, por lo que ella ya está juzgando a los otros concejales”. Además, sobre el “hostigamiento” administrativo al que hace referencia la denuncia, Germán Vicente asegura que “podemos demostrar que no se nos contesta a los escritos, por eso tenemos que volver a presentarlos”.

En otro orden de cosas, los socialistas denuncian que “no podemos entrar de uno en uno en el despacho para evitar problemas”, pues aseguran que “miente cuando dice que entramos de mala manera”, y finalizaban haciendo un repaso de la carrera profesional de la secretaria hasta su llegada a Vitigudino, asegurando la “conflictividad de la que siempre ha estado rodeada con expedientes y denuncias en los juzgados”.

Pilar Pazos ‘niega la existencia’ del expediente

Sobre estas declaraciones, la secretaria municipal declinó hacer valoraciones y se remitió a la denuncia presentada en el juzgado y de la que informaba el pasado miércoles este diario. Pilar Pazos rechazaba la existencia de expediente alguno en tanto que no ha llegado a tramitarse, a la vez que aseguraba que “siempre he cumplido con mis obligaciones”, haciendo referencia aquí al trabajo realizado la legislatura pasada, “cuando el ayuntamiento de Vitigudino estaba totalmente bloqueado”.