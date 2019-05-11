[M 11|12 MAYO] Póker de victorias de los peques del Ciudad Rodrigo en la última gran mañana de F7

Sábado, 11 de mayo de 2019

La galería incluye imágenes, en un primer bloque, de los duelos de alevines entre Ciudad Rodrigo CF A y Salamanca UDS B, y entre Ciudad Rodrigo CF Blanco y Ribert B; y en un segundo bloque, del duelo de benjamines entre Ciudad Rodrigo CF y Salamanca UDS B, y entre Ciudad Rodrigo CF y Santa Marta de Tormes C