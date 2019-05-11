Sábado, 11 de mayo de 2019
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David RodríguezSábado, 11 de mayo de 2019

DEPORTES

[M 11|12 MAYO] Póker de victorias de los peques del Ciudad Rodrigo en la última gran mañana de F7

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La galería incluye imágenes, en un primer bloque, de los duelos de alevines entre Ciudad Rodrigo CF A y Salamanca UDS B, y entre Ciudad Rodrigo CF Blanco y Ribert B; y en un segundo bloque, del duelo de benjamines entre Ciudad Rodrigo CF y Salamanca UDS B, y entre Ciudad Rodrigo CF y Santa Marta de Tormes C

> SÁBADO 11 MAYO

[F] ALEVÍN | J32 > CIUDAD RODRIGO CF BLANCO 4 – RIBERT B 3

[F] ALEVÍN | J25 > CIUDAD RODRIGO CF A MUEBLES CANEIRO 4 – SALAMANCA UDS 2

[F] INFANTIL | J25 > SALAMANCA UDS 4 - CIUDAD RODRIGO CF INMOBILIARIA RELAFIS 1

[F] BENJAMÍN | J25 > CIUDAD RODRIGO CF 5 – SALAMANCA UDS 3

[F] PREBENJAMÍN | J25 > CIUDAD RODRIGO CF GORDESOL 12 – SANTA MARTA DE TORMES C 2

[F] CADETE | J25 > SALAMANCA UDS 6 - CIUDAD RODRIGO CF VISIÓN DENTAL 0

[F] JUVENIL | J25 > SALAMANCA UDS - CIUDAD RODRIGO CF ENCINA CHARRA

[FS] JUVENIL | J32 > CISTIERNA FS - III VIRGEN DE LA PEÑA DE FRANCIA

[FS] SENIOR | J24 > III TEXTILES ACOSTAINTERSALA ZAMORA

> DOMINGO 12 MAYO

[F] SENIOR | J32 > SALAMANCA UDS B - CIUDAD RODRIGO CF MILAR

[F] ALEVÍN | J33 > SALESIANOS SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO CF BLANCO

[FS] CADETE | J32 > ALBENSE FS - III TEXTILES ACOSTA

[FS] COPA PRESIDENTE | 1/2 (IDA) > MIRÓBRIGA FUTSALVILKEN MAÑANES

[FS] INFANTIL | J22 (Último) > III VIAJES ÁGUEDA TRAVELALHAMBRA DE GUIJUELO

Ver más imágenes:
Galería de fotos, parte 1