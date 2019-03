Charo Carpio deja abierta la puerta a pedir cenizos en la fabulosa noche de apertura de las Casetas

Jueves, 28 de febrero de 2019

(> El pregón íntegro de Charo Carpio se puede leer aquí: https://salamancartvaldia.es/not/202755/pregon-integro-charo-carpio-para-penas-plazuela-buen-alcalde/).

La tradición marca que la Rondalla III Columnas acude al Teatro Nuevo Fernando Arrabal a la conclusión del pregón del Bolsín Taurino a recoger a la Corporación Municipal para dirigirse a la Plazuela del Buen Alcalde junto a la encargada de pronunciar el pregón de las Casetas para escuchar esta intervención. Este año, no hubo que esperar a la Rondalla, porque la murga estaba en el interior del propio Teatro siendo homenajeada por el Bolsín.

De este modo, cuando acabó el acto bolsinista, la Rondalla y la Corporación recogieron a la pregonera de las Casetas de este año, Charo Carpio, quién estaba a las puertas del Teatro, para poner rumbo a la Plazuela del Buen Alcalde en una noche de climatología muy agradable, nada que ver con el frío que se pasó en la misma velada el año pasado.

En la Plazuela se había ido congregando bastante gente, que se vio sorprendida por lo pronto que hizo acto de presencia la comitiva (el pregón comenzó unos minutos antes de la hora anunciada, las 21.30 horas). Sin mucha dilación, la Peña La Polémika fue la encargada de presentar a la pregonera, que ofreció una intervención reivindicativa, y llena de referencias personales tanto a su familia como a mirobrigenses muy conocidos, todo ello además en clave femenina.

Tras un recuerdo inicial a José Pinto, Charo Carpio evocó cuando jugaba y conoció a sus mejores amigas en la Plazuela, remarcando que es un lugar que tiene multitud de usos, “donde la mujer en gran medida es protagonista”, mencionando por ejemplo el papel de las mujeres rurales en el mercado de los martes. Asimismo, enumeró a unas cuantas mujeres “implicadísimas en el Carnaval”, como Choni Alaejos, María Cristina la mejicana, Maruja Salicio, Gloria Valdelagua, Mari Tere de Elías, Teba, Susana, Aurora la de Valen, mi querida amiga Sonsoles Acha...”.

El siguiente tramo estuvo dedicado a hablar de vivencias personales y familiares en torno al Carnaval, que ella mamó “en el barrio de Santa Ana donde viví con mi familia”, en una época donde “no había agujas, todo era campo a través”. Según apuntó, “viniendo de una familia como la mía de Patatos y Carpios sería imposible no llevar en los genes el toro y nuestra querida fiesta que ha pasado de generaciones en generaciones”.

Tras hacer un repaso por sus hermanos, mencionó a sus padres, a quienes “le debo todo lo que soy”, haciéndolo extensivo a todos los padres. En torno al Carnaval, también explicó que conoció a su marido en “el Castilla de la mano del sin igual Santitos, el gitano, y tras 40 años no nos hemos vuelto a separar”, remarcando que “tuvimos la valentía de romper el techo de cristal del racismo y ponernos el mundo por montera”.

Ya en el tramo final, expresó que en el Carnaval ha aprendido que “el ser humano cuando quiere se muestra solidario, agradable, hospitalario”, poniendo como ejemplo a las 11 peñas de la Plazuela, que “a diario reciben a sus invitados con una sonrisa un tinto y vianda”.

Asimismo, recordó la antigua tradición de pedir Cenizos, animando a hacerlo este año ya que no hay Obispo, que era quién debía autorizarlo: “este año como no tenemos Obispo, lo tenemos muy fácil, ¿no?”. Como cierre, mencionó a la peña del UMO, a las charangas, y a la Rondalla, además de animar a disfrutar “siempre teniendo presente que no es no”.

Nada más concluir el pregón, las 11 casetas de la Plazuela del Buen Alcalde (Los Kolgaos, La Polémika, Águeda, Los Pacíficos, El Escándalo, la Asociación Charra del Caballo, El Cuerno, Amigos del Tema, Estamos en Ello, La Gresca y la Agrupación Peña de Francia) abrieron sus puertas y barras para empezar a recibir a mirobrigenses, que pudieron tomar de forma gratuita las viandas que les ofrecieron.