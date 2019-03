Pregón íntegro de Charo Carpio para las Peñas de la Plazuela del Buen Alcalde

Jueves, 28 de febrero de 2019

Buenas noches a todas y todos los aquí presentes.

Este año he tenido el privilegio de ser elegida por las once peñas que ocupan esta plaza llena de historia y uno de mis rincones preferidos.

Aun no salgo del asombro por esta elección a esta humilde servidora pública y orgullosa perrofaluta y jamás podre agradecerlo suficientemente.

Ha supuesto un gran reto y un enorme orgullo para mí y mi familia que a la par os agradece vuestra decisión.

Estoy de los nervios desde entonces, he hecho y rehecho el pregón mil veces y espero estar a la altura.

En esta maravillosa plaza patinaba yo de chica al salir del cole de las Teresianas con los patines de mi amiga Reyes Sánchez Arjona.

Aquí conocí a las que hoy son mis mejores amigas, ahora chicas de oro, Petucha, Tere Nuño, Chus Solorzano, Macarena, Macu, Lola Pacheco, Ana Mari, María Recuero, Teresita… la panda chupete nos llamábamos y con los chicos formábamos la panda de los mini babies.

En carnavales teníamos nuestras peñas, la casa de Javi Cuco, un local en el estanco de la Calle Gigantes, lugar también de guateques, todas estas personas han dado a mi vida unas alegrías y vivencias que aun a día de hoy conservamos.

En esta plaza, maravillosas mujeres, cada martes nos venden sus productos en nuestro mercado el cual obtuvo el permiso para realizarlo en a la época de los Reyes Católicos, gesto este que a la ciudad de Salamanca no le gusto demasiado por considerar a Ciudad Rodrigo menos relevante que su ciudad.

Estas mujeres rurales tienen una relevancia que debería ser reconocida con gestos de agradecimiento institucional porque sin ellas este mercado no podría llevarse a cabo.

Qué decir del paso por Ciudad Rodrigo de mujeres implicadisimas en el Carnaval del Toro como Choni Alaejos, María Cristina la mejicana, Maruja Salicio, Gloria Valdelagua, Mari Tere de Elías, Teba, Susana, Aurora la de Valen mi querida amiga Sonsoles Acha… todas ellas implicadas en la continuidad de nuestra mayor fiesta y en su divulgación, cada una de ellas con sus aportaciones… disfraces, repartiendo viandas en el Registro como hacia Aurora…

Estén donde estén que sepan que las quiero y merecen un reconocimiento por mi parte

Esta grandiosa plaza que congrega tantos eventos como la feria de cerámica, la matanza, el divierteatro, donde la mujer en gran medida es protagonista sigue abriéndonos camino a las mujeres en nuestro maravilloso Carnaval como así lo entiende la organización de los peñistas nombrando cada año a una de nosotras como su pregonera.

Pido un gran aplauso para ellos y para las mujeres mencionadas.

El Carnaval del Toro tiene para mi especial relevancia por muchas cosas, además de vivencias…

Está el don don don de la campana que cuando la oigo me tiemblan las piernas, la voz se me quiebra y hasta se me humedecen los ojos de emoción.

Lo mamé en el barrio Santa Ana donde viví con mi familia.

En aquellos años no había ni agujas, todo era campo a través y entonces las mujeres también corrían los encierros y desencierros, entre otras mis hermanas Julia y Regina.

Estas fiestas nos fueron transmitidas por mi padre que fue encerrador en Fuenteguinaldo y cuando hablaba de ello no podía evitar el añadir que con su yegua pía entraba hasta la plaza este detalle lo contaba con orgullo porque los aquí presentes que conocéis los encierros de mi pueblo y el estrechamiento del callejón de la iglesia tiene mucho peligro cuando llevas a las reses a la plaza.

Viniendo de una familia como la mía de Patatos y Carpios sería imposible no llevar en los genes el toro y nuestra querida fiesta que ha pasado de generaciones en generaciones.

Mi sobrina Isabel, hija de mi hermano Marce que también es corredora, y que nos ha dado algún susto que otro.

Una vez mi hermano Tirso llego con la camisa manchada de sangre y a la pregunta de mi madre ¿de dónde vienes así? le contesto “del fútbol”

Después supimos que se había manchado al bajarse al foso de la Rúa del Sol con otros mozos y librar a una mujer del astado

¡El ingenio es para nota!

Un año y ya en la Calle San Pelayo un toro se escapó por los fosos de la puerta San Pelayo y yo me encontraba por allí solita, pasando un miedo atroz, tanto es así que me iba a refugiar en la garita y un caballista me engancho por un abrazo me subió al caballo y me llevo a casa… mi madre flipaba en colores…

Felipe el segundo de mis hermanos que fue tan carnavalero como el que más.

Había una foto en el bar de Patato corriendo detrás del caballo de Patato, pariente nuestro y gran amante de la fiesta.

Escribió sobre este evento y otras curiosidades de Ciudad Rodrigo en El Adelanto y el periódico El Águeda que hace años se editaba con gran aceptación por parte del respetable e hizo cientos de videos de los encierros, encaramado en los lugares más estratégicos y a veces peligrosos para después editarlos y presumir de tener las mejores escenas de nuestras maravillosas fiestas.

Marce un catedrático de la fiesta taurina y de su asignatura favorita, la lengua y literatura, con su ADN tan carnavalero como el de los Patatos y los Carpios, todos del mismo tronco, mi hermano el mayor cómplice de tantas cosas para mí y mis hermanas, el que nos abrió las puertas a cierta libertad con mis padres y que trabajó dando clases en el Fray Diego, también nos enseñó a amar nuestros Carnavales divulgándolos además en sus clases y otros lugares…

Mi hermana la chica, Lola, que vive en Asturias, pero no suele faltar en estas fechas, el año que no viene y le mando el ruido del don don don por WhatsApp y se emociona por completo…

En mi casa, al ser una familia numerosa, las pequeñas hemos dormido estiradas entre dos sillas para dar cabida a los amigos de mis hermanos los mayores que venían a pasar el carnaval, cruzarnos por el pasillo con personas que no conocíamos y hacer la típica pregunta de ¿y tú quién eres?

Como supongo en todas las casas se hacían turnos para comer y ahí estaba mi querida madre trabajando sin parar para que todo estuviese a punto siempre con una sonrisa en la cara a pesar del cansancio. Ni ayudarla nos dejaba para que no nos perdiéramos ni un acto del Carnaval.

A mis queridos padres le debo todo lo que soy.

¡Su esfuerzo por dar estudios a sus hijos prescindiendo de caprichos es algo impagable!

Nos enseñaron que el respeto la educación y el saber estar con humildad y buena sombra es más importante que todo el oro del mundo…

¡Va por ellos!

Los años que he vivido fuera siempre he guardado días libres para acudir a esta fiesta que vivo con la misma emoción de cuando era más joven, con menos inocencia sí, pero con la misma ilusión.

Aquellas mañanas de bailes en Amayuelas con grupos musicales nos abrieron un mundo desconocido en música y otros…

Como olvidar a César Ruipérez y Dioni el fotógrafo en su época de DJ o a Pepe… el de Amayuelas.

Tengo grandes vivencias y en estas señaladas fechas me ha pasado de todo, conocí a mi marido en el Castilla de la mano del sin igual Santitos, el gitano, y tras 40 años no nos hemos vuelto a separar.

Tuvimos la valentía de romper el techo de cristal del racismo y ponernos el mundo por montera y de ahí nacieron nuestros tres maravillosos hijos.

Tengo muchos motivos para no pasar por alto estas fiestas, de las que he aprendido que el ser humano cuando quiere, se muestra solidario, agradable, hospitalario, facultades que la mayoría de los y las Mirobrigenses practicamos con mucho acierto y orgullo.

Ahí están las 11 peñas de esta plaza que a diario reciben a sus invitados con una sonrisa un tinto y vianda, que no hay ni cansancio ni malas caras para recibirnos y que su fin es disfrutar del sarao, que además les deja tiempo para el disfraz y con su generosidad deleitar al pueblo entero de su creatividad y buen rollo.

Ya somos internacionales con o sin títulos, la afluencia de personas cada año es mayor y eso debería ser garantía para optar a cualquier nombramiento institucional y si no lo hay pues nada nosotras y nosotros seguiremos promocionándolo por tierra mar y aire.

Si la Reina Isabel La Católica no pudo suprimir los carnavales, argumentaba que gastábamos mucho, tampoco la Merkel lo va a conseguir, menudos somos por aquí…

Don Manolo, el buen alcalde, se fue a Madrid en su día y pese a todos los inconvenientes que le pusieron los políticos, como no… siempre tocando los… logró que los Carnavales se celebrasen.

También la iglesia nos ha dado a veces la venia de ampliar al miércoles lo que llamábamos cenizos. Vosotras y vosotros jóvenes no habréis conocido probablemente como el martes de Carnaval toda la plaza se ponía de rodillas pidiendo cenizos porque el Obispo estaba sentado en el palco de honor del ayuntamiento y dependía de él ampliar a este día el Carnaval del Toro

Este año como no tenemos Obispo, lo tenemos muy fácil ¿no?

Dicen mis amigas del grupo Amanecer en sus geniales coplas que se encuentra en Benidorm, ¿se habrá ido con los prejubilados municipales y con las bonificaciones del IMSERSO?

¡¡Desenfreno total para este año!!

No puedo terminar sin recordar a esas peñas tan emblemáticas por su gran humor, por mi edad, la peña del UMO que las liaba todas las tardes con sus polvos de talco… sí, sí de talco… no penséis mal…

Para mi tienen todo mi respeto y no se pue tener más salero y más cara dura, Unión de Maridos Oprimidos. ¡¡ellos!! los más libres del mundo entero, jajajajaja

El gran Isi… Nano el practicante… los Vasconcellos… los Marta…

Un año en las elecciones Manolo Marta se presentó en el colegio electoral con el carnet de la peña el UMO a votar, obviamente la presidenta de mesa le dijo que ese no era el DNI y como yo estaba de representante de la administración, la presidenta que era muy jovencita me pregunto: "Charo, ¿que hacemos? este Sr. quiere votar con un carnet de una peña dice que con ese carnet ha viajado hasta Europa y ha entrado en todas partes". ¡Qué grande Manolo Marta!

Manolo Ferino… y su hermano Ferino el del Conde… del que dice una amiga, en este pueblo hasta pa ir a misa hay que pedirle permiso a Ferino.

¡¡Que harán donde estén todos juntos!!

Chema Rodeo al que estoy viendo vestido de Nerón lanzándose desde una platea al patio de butacas del Teatro Nuevo… ¡Que grande!

¡Si me olvido de alguien que me perdonen!

Qué decir de ese caballero corriendo con traje por la zona de los pinos el Sr. Cid, que aparece en fotos de la página fan de Ciudad Rodrigo, traje de los años 60 que tan bien lucía, así sus hijos no me sorprenden que toreen a carneros y les den unos pases que ya quisiera Manolete.

O la foto de Miguel “Tragedias” entre dos astados y el respetable viéndolo impactado por completo.

O de mi amiga Carita Aparicio, puesta como una esfinge a la puerta del Conde mientras el encierro discurre…

¡Que grandesssss Farinatas y Farinatos de postín totales!

A las charangas que de pequeña conocía y que por suerte y a pesar de algunas trabas cada año surgen nuevas agrupaciones y formas de alegrar desinteresadamente la fiesta, Los Poca Pena, que hasta el nombre tiene guasa, entrañables personas todas ellas y de una genialidad de óscar.

Nuestra rondalla que cada año se superan y tienen más y más seguidores, tanto que hasta las mujeres emulando sus coplas también se han hecho un lugar en el teatro con mucha gracia y respeto a pesar de sus críticas al devenir de la vida mirobrigense.

¡Gracias por estar ahí dándolo todo!

Lo cierto es que somos gentes de bien, que muchos ya no están entre nosotros como Jose el de la gestoría Vicente arreando a sus cangrejos por la calle Madrid… Vitín Nuño Beato… Quique Huerta… Toñín Lemus… Graciano… Nacho Acha…

Todos ellos fiesteros como nadie y amantes del carnaval que se fueron demasiado pronto. Oléeee por ellos que supieron disfrutar de nuestra gran fiesta pero que se les echa de menos…

¡Seguro que nos animarían a que vivamos los mejores Carnavales de nuestra vida que empiezan aquí y ahora!

Gracias inmensas por vuestra presencia y especialmente a las peñas Amigos del Tema, Asociación Charra del Caballo, La Gresca, El Escándalo, Los Pacíficos, La Polémica, El Cuerno, Águeda, Peña de Francia y Estamos en Ello.

¡Jamás olvidaré este detallazo os deseo lo mejor de la vida con salud y libertad que dicen los gitanos!

¡Y recordad sin obispo y sin autoridades! ¡Póntelo pónselo y a disfrutar siempre teniendo presente que no es no!

¡Vivan los Carnavales de Ciudad Rodrigo y sus gentes!

Y haciendo mía, con su permiso, la primera condición de los estatutos de La Peña del UMO creada allá por el verano de 1963

¡Que no pasemos sed!