La galería de imágenes corresponde al partido de cadetes entre Ciudad Rodrigo y Guijuelo
[M 23|24 FEB] El Cadete del Ciudad Rodrigo se reencuentra con la victoria ante un rival directo
> SÁBADO 23 FEBRERO
JUEGOS ESCOLARES Fútbol Sala | J12
[BENJAMINES] III COLUMNAS C - CRA MANUEL MORENO B
[ALEVINES]
| III COLUMNAS C – CRA MANUEL MORENO B
| III COLUMNAS B – CRA LAS DEHESAS
| III COLUMNAS A – AYTO ALDEADÁVILA
[INFANTILES]
| III COLUMNAS A – IES TIERRAS DEL ABADENGO
| III COLUMNAS C – IES RAMOS DEL MANZANO
| III COLUMNAS B – AYTO SANCTI-SPÍRITUS
[CADETES]
| AYTO FUENTES DE OÑORO – IES RAMOS DEL MANZANO
| III COLUMNAS – CAZAHÍTOS
[F] BENJAMÍN | J17 > DOÑINOS 2 - CIUDAD RODRIGO CF 1
[F] ALEVÍN | J17 > SAN AGUSTÍN B 3 - CIUDAD RODRIGO CF BLANCO 2
[F] CADETE | J17 > CIUDAD RODRIGO CF VISIÓN DENTAL 3 – CD GUIJUELO 2
[FS] INFANTIL | J16 > III VIAJES ÁGUEDA TRAVEL 9 – TREPALIO FS 3
[FS] CADETE | J21 > ATLÉTICO BENAVENTE FS 5 - III TEXTILES ACOSTA 2
[F] INFANTIL | J17 > CIUDAD RODRIGO CF INMOBILIARIA RELAFIS 0 – CD GUIJUELO 1
[FS] SENIOR | J16 > III TEXTILES ACOSTA 11 – SAN ROQUE DE CARBAJOSA 3
[FS] JUVENIL | J21 > ATLÉTICO BENAVENTE FS 3 - III VIRGEN DE LA PEÑA DE FRANCIA 0
> DOMINGO 24 FEBRERO
[F] ALEVÍN | J17 > HELMÁNTICO - CIUDAD RODRIGO CF A MUEBLES CANEIRO
[F] PREBENJAMÍN | J17 > HELMÁNTICO - CIUDAD RODRIGO CF GORDESOL
[F] JUVENIL | J17 > CIUDAD RODRIGO CF ENCINA CHARRA – CD GUIJUELO
[F] SENIOR | J22 > BENAVENTE - CIUDAD RODRIGO CF MILAR
[FS] LIGA FUTORMES | J17 > MIRÓBRIGA FUTSAL – DIEGO’S SANTA MARTA