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David RodríguezSábado, 23 de febrero de 2019

DEPORTES

[M 23|24 FEB] El Cadete del Ciudad Rodrigo se reencuentra con la victoria ante un rival directo

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La galería de imágenes corresponde al partido de cadetes entre Ciudad Rodrigo y Guijuelo

> SÁBADO 23 FEBRERO

JUEGOS ESCOLARES Fútbol Sala | J12

[BENJAMINES] III COLUMNAS C - CRA MANUEL MORENO B

[ALEVINES]

| III COLUMNAS C – CRA MANUEL MORENO B

| III COLUMNAS B – CRA LAS DEHESAS

| III COLUMNAS A – AYTO ALDEADÁVILA

[INFANTILES]

| III COLUMNAS A – IES TIERRAS DEL ABADENGO

| III COLUMNAS C – IES RAMOS DEL MANZANO

| III COLUMNAS B – AYTO SANCTI-SPÍRITUS

[CADETES]

| AYTO FUENTES DE OÑORO – IES RAMOS DEL MANZANO

| III COLUMNAS – CAZAHÍTOS

[F] BENJAMÍN | J17 > DOÑINOS 2 - CIUDAD RODRIGO CF 1

[F] ALEVÍN | J17 > SAN AGUSTÍN B 3 - CIUDAD RODRIGO CF BLANCO 2

[F] CADETE | J17 > CIUDAD RODRIGO CF VISIÓN DENTAL 3 – CD GUIJUELO 2

[FS] INFANTIL | J16 > III VIAJES ÁGUEDA TRAVEL 9 – TREPALIO FS 3

[FS] CADETE | J21 > ATLÉTICO BENAVENTE FS 5 - III TEXTILES ACOSTA 2

[F] INFANTIL | J17 > CIUDAD RODRIGO CF INMOBILIARIA RELAFIS 0 – CD GUIJUELO 1

[FS] SENIOR | J16 > III TEXTILES ACOSTA 11 – SAN ROQUE DE CARBAJOSA 3

[FS] JUVENIL | J21 > ATLÉTICO BENAVENTE FS 3 - III VIRGEN DE LA PEÑA DE FRANCIA 0

> DOMINGO 24 FEBRERO

[F] ALEVÍN | J17 > HELMÁNTICO - CIUDAD RODRIGO CF A MUEBLES CANEIRO

[F] PREBENJAMÍN | J17 > HELMÁNTICO - CIUDAD RODRIGO CF GORDESOL

[F] JUVENIL | J17 > CIUDAD RODRIGO CF ENCINA CHARRA – CD GUIJUELO

[F] SENIOR | J22 > BENAVENTE - CIUDAD RODRIGO CF MILAR

[FS] LIGA FUTORMES | J17 > MIRÓBRIGA FUTSALDIEGO’S SANTA MARTA

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Galería de fotos, parte 1