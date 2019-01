Una ayuda económica para superar la crisis

Lunes, 21 de enero de 2019

La crisis económica se ensaña especialmente con la clase trabajadora, con las pequeñas y medianas empresas, los negocios familiares y con las propias familias que sufren una de las principales tragedias derivadas de esta situación

El futuro sigue con nubarrones económicos en el horizonte, seguimos con la incertidumbre de la inestabilidad que no termina de dejarnos avanzar. La crisis financiera global, que en España está siendo especialmente dañina y persistente, no quiere abandonarnos y parece que se ha vuelto endémica. Mientras que en otros países ya comenzaron la recuperación, en nuestro país no parece que esto vaya a llegar nunca.

La crisis económica se ensaña especialmente con la clase trabajadora, con las pequeñas y medianas empresas, los negocios familiares y con las propias familias que sufren una de las principales tragedias derivadas de esta situación; su dificultad o imposibilidad de acceder a la financiación.

Los bancos, para muchos los verdaderos artífices de esta situación de precariedad, cerraron el grifo crediticio para la mayor parte de la población, y para aquellos que lo necesitaban para seguir manteniendo con vida sus negocios fue y es un verdadero desastre que solo termina con el cierre y el envío al paro de sus trabajadores, incidiendo aún más en la terrible situación que vive este país.

Afortunadamente, han hecho su aparición las agencias de minicréditos que facilitan créditos a estas personas o entidades que pasan por dificultades económicas. Además, como trabajan de forma online, los procesos para conseguir créditos rápidos están optimizados, por lo que es la formula ideal para casos urgentes, como pagar proveedores o adquirir una máquina en oferta, aprovechar una oportunidad de inversión que no puede esperar o pagar la factura de un servicio básico a punto de cumplir.

La utilidad de este servicio viene a sustituir al que hasta ahora venía siendo ofrecido por las entidades bancarias tradicionales, pero en esta ocasión con muchas más ventajas, además de la velocidad con la que conceden los créditos. Y es que estas agencias son bastante menos escrupulosas en este sentido, pues muchas de ellas no solicitan un avalista que proteja con su firma el pago del préstamo, e incluso algunas de ellas conceden estos préstamos sin necesidad de nómina y estando incluidos en alguna de las listas de morosidad, como pueden ser el Asnef o el RAI.

Cómo pedir un crédito rápido

Cuando se hace necesario el pago urgente de alguna necesidad y no podemos esperar a la lenta burocracia a la que nos obligan los bancos de siempre, cuando las trabas para conseguir financiación para nuestro negocio son tantas y tan complicadas de cumplir como las que nos proponen estas entidades, cuando por desgracia nuestra situación laboral nos impide tener una nómina, no conseguimos un avalista o por culpa del atraso en el pago de una factura nos han incluido en los listados de Equifax, entonces solo nos queda recurrir a una de las muchas agencias de créditos y minicréditos que podemos encontrar en la web de Creditosrapidos10m.com, especializada en ofrecer las mejores agencias de créditos online.

Y es aquí donde comenzamos a aprender cómo pedir un crédito rápido, que aunque sabemos la urgencia que en un momento dado puede representar la necesidad del dinero, es obligatorio pararse un momento a meditar y a comparar, pues aunque son muchas las ventajas que existen para recurrir y solicitar estos préstamos, sí hay que considerar que el interés suele ser más elevado que el que exigen los bancos habituales.

Así que, el primer paso, será considerar la necesidad real de este dinero y las posibilidades que tenemos de devolverlo en los plazos acordados, no vayamos a ir a la desesperada y al final estemos peor que antes de pedir el crédito, ahondando aún más en el problema.

Una vez completamente decididos, procederemos a comparar cuál es el que nos ofrece las mejores condiciones para nuestro caso en concreto, pues recordemos que muchos de ellos nos facilitan el dinero sin necesidad de avalista, de nómina y estando en los listados del Asnef. Comprobaremos el precio del dinero para cada una de estas agencias, el dinero que necesitamos y las características para su devolución, realizando un minucioso estudio de cada una de estas agencias.

Afortunadamente, tenemos mucho ganado, pues sabemos a ciencia cierta que las que se encuentran en la página referenciada son las que más garantías y facilidades ofrecen, ahorrándonos mucho tiempo de ir localizándolas una a una por internet.

Una vez elegida la agencia más conveniente, entraremos en su sitio web y procederemos a rellenar el formulario de petición urgente. Los datos que debemos aportar son los básicos de nombre y DNI de quien lo solicita, así como un número de cuenta bancaria donde ingresar el dinero y desde donde cobrar la letra, la edad (siempre el solicitante debe ser mayor de edad), una dirección de correo electrónico y un número de teléfono.

Y nada más, hay que tener en cuenta que la cantidad y los periodos a pagar dependerán en gran medida de si se tiene nómina, la edad y otras circunstancias, como por ejemplo si es la primera vez que se recurre a esta forma de financiación. Si es así, en muchos casos, esta primera vez será completamente gratuita. Por eso insistimos en la necesidad de informarse bien de lo que ofrece cada una de estas agencias para luego no arrepentirnos y descubrir que otra era mucho mejor.