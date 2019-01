“Alba no acudió y Alba se va a salir de la asociación”

Viernes, 11 de enero de 2019

VIDEO | El Ayuntamiento, decidido a abandonar la asociación Huellas de Teresa en septiembre, recula a cinco meses de las elecciones municipales y vuelve a una asociación que no aporta “resultados satisfactorios”, según el alcalde

Pleno del 26 de septiembre de 2018. La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Alba de Tormes, Sonia Sánchez, comunica que la villa ducal abandonar la asociación de la ruta ‘Huellas de Teresa’. Así transcurrió el debate.

La portavoz del Partido Popular, Concepción Miguélez, pregunta al equipo de Gobierno si el Ayuntamiento de Alba de Tormes ha acudido a la reunión que la asociación Huellas de Teresa celebró un día antes de la sesión plenaria.

Encuentro en el que las ciudades teresianas mantuvieron un encuentro con TourEspaña. Miguélez advierte al Ayuntamiento de la creación de un Plan Estratégico de cara al año 2019.

El alcalde de Alba de Tormes, Jesús Blázquez, pasa la respuesta a Sonia Sánchez, concejal de Turismo. “Alba no acudió y Alba se va a salir de esa asociación” contestó la edil.

“Nos parece muy mal”, replicó Miguélez. “A nosotros nos parece estupendo porque en tres año y pico que llevamos no hemos visto ningún resultado satisfactorio, ni turístico, ni de otra índole para Alba de Tormes”, contestó el alcalde.

“Si no se trabaja y no se acude a las reuniones no va a haber resultados satisfactorios”, contestó Concepción Miguélez. La respuesta de la edil socialista, Sonia Sánchez, no se hizo esperar. “Es que yo ir a trabajar para hacerme la foto pues no”, añadió.

Cambio de postura

Solamente tres meses después, el Ayuntamiento de Alba de Tormes recula y decide no abandonar una asociación hasta hace tres meses “sin rentabilidad para la villa ducal”. Lo hace no antes sin acusar a la asociación de “inactividad” y recibiendo la réplica de su presidente, Adrián Fernández.

“El Plan Estratégico 2019 es el fruto del trabajo de la asociación durante el año pasado y de varias localidades pertenecientes a Huellas de Teresa desde el pasado mes de agosto ”. Ahora la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alba de Tormes apoyará un Plan Estratégico al que no ha aportado nada, con la presencia en una única asamblea en la última legislatura, la del pasado 8 de enero. Y todo esto cuando el plan ya estaba elaborado.

Por su parte, el Partido Popular, que avisó en septiembre al PSOE de la creación de ete Plan Estratético ve en esta vuelta atrás “una decisión puramente electoralista”

Vídeo: Ayuntamiento de Alba de Tormes