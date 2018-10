Viña Ver reserva 2014, la tradición de la Tierra del Vino

Sábado, 6 de octubre de 2018

La Asociación Cata Añada trae en este nuevo curso se segunda cata después del Arribes de Vettonia crianza 2015 de la Soc. Coop. Arribes del Duero, en esta ocasión se trata de Viña Ver reserva 2014 del exatleta Ramiro Morán, corredor de fondo zamorano, afincado en Salamanca durante casi la totalidad de su carrera deportiva, y que ahora vuelve a Zamora con un reto aún mayor que el deportivo: hacer un gran vino en tierra de vinos.

Esta bodega familiar se encuentra situada en Corrales del Vino (Zamora), levantada con la ilusión de recuperar el oficio del vino que en otros tiempos fue el topónimo de muchos pueblos de esta comarca vitivinícola, hoy amparada por la DO Tierra del Vino de Zamora.

La bodega se encuentra, como en la mayor parte de las de la zona, soterrada debajo de la vivienda. Esta disposición, confiere a los vinos unas propiedades especiales que proporcionan las condiciones de estabilidad, temperatura y humedad que requieren los vinos, especialmente en las crianzas.

LAS VARIEDADES

Para los vinos tintos utiliza tempranillo y en los blancos malvasía con un porcentaje muy bajo de moscatel y verdejo.

LOS VINOS

En la actualidad elaboran cuatro vinos. Dos blancos y dos tintos. Los blancos de la variedad malvasía tienen una pequeña aportación de verdejo y moscatel de los pagos de la comarca. Uno de estos vinos está fermentado y criado en barrica ocho meses.

En tintos, en la actualidad se comercializan dos vinos, un crianza de 2015 y un reserva de 2014. Ambos son de la variedad tempranillo y con una crianza mínima de 15 meses en barrica de roble francés para el reserva, y americano y francés para el crianza.

LA DENOMINACION DE ORIGEN

En Tierra del Vino el cultivo de viñedo y la elaboración de vino de alta calidad han sido, desde siempre, fundamentales en las economías rurales de la zona.

Se tienen citas medievales en las que se recogen las bondades de los vinos de la comarca, única conocida con el topónimo de Tierra del Vino. Hasta bien entrado el siglo XX, el viñedo era el monocultivo de la zona, pero, aunque el efecto de la filoxera en la comarca no fue muy apreciable, en épocas recientes ciertos factores contribuyeron a que se produjera un importante arranque de viñedo en la comarca.

En 1997, una serie de viticultores y elaboradores de la zona se propusieron acabar con la tendencia de arranque, dando los primeros pasos en busca de una Denominación de Origen. Después de más de seis años trabajando en la calificación y certificación de vinos, primero como Vino de la Tierra y después como Vino de Calidad con Indicación Geográfica, el 24 de abril de ese mismo año, se reconoció la Denominación de Origen Tierra del Vino de Zamora y se aprobó su Reglamento.

El viñedo

A unos cuarenta kilómetros de Salamanca y a veinte de Zamora con orientación sur entre encinas, jaras y urdes, se encuentra situada la viña centenaria de la cual se nutre Viña Ver, el paraje es conocido como Monte Concejo.

La plantación, a la distancia de 3 mts. en vaso, favorece la producción de uvas de alta calidad.

Clima

El clima de Tierra del Vino es continental extremado y árido, con inviernos muy fríos y veranos secos y calurosos. La temperatura media invernal no supera los 3º C y la estival alcanza los 23º C. Las precipitaciones son escasas y su media anual apenas llega a los 400 mm. La altitud media de Tierra del Vino se sitúa alrededor de los 750 m. sobre el nivel del mar. En líneas generales se puede precisar que, dentro de los parámetros comentados, la climatología varía en nuestra comarca perdiendo humedad y ganando temperatura a medida que se avanza desde el norte hacia el sur. El período libre de heladas se fija en aproximadamente ciento noventa días al año y el período activo medio de vegetación en doscientos diez días. La insolación efectiva supera las 2.800 horas/año.

El Suelo

Tierra del Vino está cruzada por múltiples cauces fluviales, por lo que los suelos de la comarca tienen un marcado carácter aluvial. Son suelos profundos, pobres en materia orgánica, muy permeables y con buena capacidad de retención. En profundidad son muy arcillosos. En superficie, en las llanuras la presencia de arena es muy frecuente, en las laderas comienzan a aparecer las gravas y en los altos predominan los guijarros.



NOTAS DE CATA

VISTA: Rojo picota de capa alta, con reflejos granates.

AROMA: Recuerdos a Vainilla y tostados, fondo de frutas rojas muy maduras. Final a madera y especies.

SABOR: Sabroso, carnoso y equilibrado, largo post gusto, algo alcohólico, pero bien integrado.

RELACION CALIDAD/PRECIO : Bueno/22 Euros

PUNTUACION: 89

00-60 DEFECTUOSO

61-70: REGULAR

71-80: CORRECTO.

81-85: BUENO.

86-90: MUY BUENO.

91-95: EXCELENTE.

96-100: EXTRAORDINARIO.

VARIEDAD: Tempranillo.

GRADUACION: 15,1 º %

CONSUMO: Entre 16-18 ºC

MARIDAJE: carne de vacuno, asados, embutidos, quesos curados, estofados y platos de legumbre de cuchara.

Director de cata, edición y fotografía: Javier Bragado