Varias empresas asientan población en Aldehuela de Yeltes

Pasado el mes de agosto y ya con medio mes de septiembre en el recuerdo, varios pueblos de la comarca mirobrigense celebran con gran devoción las fiestas de sus patrones envueltos en tradición y festejos populares.

Le toca el turno a la localidad de Aldehuela de Yeltes, que honra al Cristo de La Laguna, colocado en una ermita a dos kilómetros del pueblo junto a un inmenso estanque de agua que lleva su nombre. Un humedal, lugar de silencio y reposo de aves migratorias en medio del Campo Charro; que estos días es visitado por multitud de devotos al Santo Cristo, llegados de buena parte de localidades cercanas.

Antes de meter a nuestros lectores en fiestas, vamos a conocer un poco la vida de los aldehuelenses, y nada mejor que preguntarle a su alcalde José Andrés Suárez Piña, que trabaja incansablemente por y para el pueblo.

P: Señor Alcalde, ¿Cuál es el modo de vida en Aldehuela de Yeltes y qué negocios o empresas mantienen el pueblo?

R: Rutinario tranquilo, pero con calidad de vida, las principales empresas son ganaderas con varios negocios, los típicos de ganado vacuno y ovino, por supuesto los de cerdos de campo. También tenemos una granja de cerdos de cebo, otra granja de gallinas para huevos de campo. El bar del pueblo es punto de encuentro, y una casa rural de las mas bonitas de la zona acoge turismo. Alguna otra empresa que tiene la sede aquí y opera por todas partes son el principal pilar que asienta población y da trabajo a cerca de cuarenta personas con empleo directo.

P: Comunicación digital ¿Cómo es la conexión de internet y cobertura telefónica para ejercer trabajos telemáticos y favorecer la comunicación de esas empresas?

R: La cobertura convencional como bien sabemos es un desastre y apenas llega con calidad. Tenemos cobertura de internet gracias a una antena y punto radio que comunica el pueblo con la peña de Francia instalado por el ayuntamiento, que aprovechamos además para lanzar nuestra wifi para todo el municipio con mas de 14 puntos distribuidos por el pueblo.

Con esta cobertura hay gente que aprovecha para hacer teletrabajo, es más, en el Ayuntamiento tenemos acondicionados espacios para este objetivo, con estas medidas vemos mas gente trabajando desde nuestro pueblo, lo cual es muy importante.

Estamos en los listados de los pueblos que llegará la fibra y con ella la banda ancha, parece ser que será el próximo año. Esta comunicación digital asentará población joven que trabaja telemáticamente desde su casa en grandes urbes y que podría hacerlo desde Aldehuela de Yeltes o bien pasar más tiempo en el pueblo, lo que incentivará a crear más servicios

P: Si se queda gente joven ¿a qué puede dedicarse?

R: Desgraciadamente se queda poca gente y los que se quedan se suelen dedicar a los negocios anteriormente mencionados prevaleciendo los ganaderos, también gente con trabajos por la comarca que residen en el pueblo.

P: En cuanto a las inversiones públicas y mejoras llevadas a cabo durante estos últimos años, ¿cuáles han sido las más importantes?

R: Estamos en ejecución de una nave almacén que nos hacía muchísima falta, esperamos terminar el próximo año esta acometida con los planes provinciales y su coste será de 90.000 € de los que el Ayuntamiento desembolsará unos 12.000€

Tenemos subvención de 80.000€ de Diputación (el ayuntamiento aportara otros 20.000€ ) para la futura depuradora, que buena falta nos hace y que esta en fase de preparación del proyecto.

Terminar las obras del Reloj de la Torre, que data de 1885 también es una prioridad de este equipo de gobierno.

P: Obras de futuro que tenga usted y su equipo en mente para la próxima legislatura, si tiene en mente presentarse y vuelven sus paisanos a darle su confianza.

R: No me gusta pensar en elecciones, me centro en trabajar, que en estos pueblos es lo importante, cuando llegue el momento si es necesario seguiré, si hay nueva gente con nuevos proyectos y ganas pues lo apoyaré.

La obra de la residencia de mayores, un poco olvidada por la situación de incertidumbre con el tema de COVID, debería de ser el objetivo para los próximos años; iría en la línea de asentar población y permitir que nuestros mayores no tengan que abandonar su pueblo

P: Haga una valoración del programa festivo, indicando si hay alguna novedad respecto a otros años o se ha incrementado la programación.

R: Las fiestas están en la línea de los últimos años pre-pandemia, por destacar alguna novedad será el encierro de campo del viernes 17 por la mañana (reivindicación de los caballistas del pueblo) con el que tenemos mucha ilusión y esperamos tenga buena acogida.

Principalmente volver a la normalidad y que las fiestas transcurran sin incidentes y que volvamos a pasar esos buenos momentos de fiesta de años anteriores.

Por supuesto en mi nombre y en el de la Corporación Municipal, invitar a todo el que quiera a que venga disfrutar de nuestras fiestas y de nuestro pueblo; desearos felices fiestas.

¡Viva el Cristo de La Laguna y viva Aldehuela de Yeltes!

Programa de Fiestas

Las Fiestas del Cristo de La Laguna tienen una duración de nueve días centrando en el fin de semana la programación taurina y musical nocturna con importantes verbenas.

La programación festiva comenzó el pasado sábado día 10 de septiembre con la bajada del Cristo desde la ermita aledaña a la laguna hasta el municipio en una romería para venerarlo hasta mediados de esta semana en la Iglesia parroquial de la Purísima.

El miércoles día 14 de septiembre a las doce de la mañana volverá a la ermita envuelto en una romería a pie con un recorrido de cerca de dos kilómetros, distancia que separa la ermita del poblado. Al terminar esta, habrá una misa en honor al Cristo.

En la tarde los protagonistas serán los mayores del lugar, el Ayuntamiento les tiene preparado un homenaje seguido de una actuación de copla.

El jueves día 15 de septiembre la jornada mañanera estará dedicada al deporte con un partido de pelota mano, que dará paso por la tarde a una suelta de vaquillas por la calle de La Purísima. La noche una macro discoteca móvil amenizará la velada.

Para entrar con fuerza en el fin de semana, el viernes por la mañana, se podrá degustar de una “Patatas Meneás” en el chiringuito de las piscinas, que servirá de preludio para el buen sabor de boca que también dejará el Encierro de Campo, que como bien ha dicho José Andrés Piña líneas arriba, será una novedad ansiada por los caballistas de la zona.

La tarde las vaquillas volverán a ser protagonistas en las calles de Aldehuela de Yeltes con una capea al estilo tradicional.

Los más pequeños podrán disfrutar una vez terminadas las vaquillas de hinchables y participar en un concurso de disfraces.

Un torneo de BEER PONG en el frontón patrocinado y organizado por la Peña El Almacén, dará paso por la noche a la orquesta Acuarela que amenizará la velada y un concurso de disfraces durante la actuación musical.

El sábado día 17 comenzará con un el tradicional Encierro a Caballo y por la tarde los aficionados taurinos podrán presenciar una clase práctica de los aspirantes a toreros de la Escuela de Tauromaquia salmantina.

Tras el espectáculo taurino, los más pequeños de la casa disfrutarán de nuevo con los hinchables y un encierro de carretones les servirá para coger afición a esta cultura española y ser partícipes en un futuro de las capeas y encierros en años venideros.

La noche estará amenizada por espectáculos Benítez con una Fiesta de Verano hasta la llegada del último día de las fiestas, que terminará con una gran paella popular que cerrará las fiestas del Cristo de la Laguna 2022 en Aldehuela de Yeltes.