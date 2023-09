Lucía Rodríguez, en su presentación con Avenida: "Es el club en el que toda niña sueña estar"

Una "realidad", como la propia Lucía Rodríguez lo ha definido. Así es la presencia de la jugadora madrileña en Perfumerías Avenida, club en el que este mismo lunes ha sido presentada ante los medios y con el que, incluso, ya ha debutado unos minutos el pasado fin de semana en Ribadeo. Un salto a la LF Endesa y Euroliga que Lucía da llena de ilusión y ganas de demostrar su talento ante las mejores.

"Como club siempre hemos buscado el talento nacional e internacional joven y cuando configuramos el equipo, el nombre de Lucía salió en varias ocasiones", explicaba el presidente del club, Jorge Recio, al comenzar su presentación. Una llegada a Avenida que se establece como una vía de doble sentido, "es una apuesta del club, pero también de ella, que ha sido valiente y lo va a demostrar", comentaba Recio. "Lucía ha estado en todas las categorías inferiores de España, luego calidad tiene de sobra. Quizás dar el paso a este club pueda ser duro, pero no tiene por qué, aquí estamos convencidos de que va a ser un gran año". La palabra "cupo" salió mucho en redes en su fichaje, y el presidente quiso ser tajante, "ya teníamos el cupo de nacionales cubierto, no venía a eso, queríamos a Lucía Rodríguez, incluso Pepe ya lo había intentado en sus anteriores equipos".

Tampoco escondía la propia Lucía que "es un paso muy grande para mí, vengo de jugar en Challenge y cuando recibí la llamada no puedes decir que no". En ese sentido, "estoy en el equipo en el que cualquier niña pequeña sueña con estar, incluida yo. Es una realidad, estoy aquí y con ganas de aportar al equipo", explicaba la interior madrileña. En cuanto a la gestación de su fichaje, Lucía desvelaba que todo se produjo tras concluir la LF Challenge, "me reuní con mi agente para que me explicara las opciones y me dijo al final que existía la opción de Avenida. Yo le dije: bueno venga ya, dime la verdad". Te rompe los esquemas en tu cabeza y es un tren que da miedo subirse, pero no puedes decir que no, sabes que va a ir bien pase lo que pase". De esa segunda competición nacional, Lucía pasa ahora a pelear por títulos y competición internacional, "todo es nuevo para mí. De hecho, en un par de semanas peleamos por la Supercopa y casi no da tiempo ni a deshacer maletas. Ya me han hablado de la afición y da respeto y a la vez ganas de disfrutar de este ambiente que sólo se da aquí. De la Euroliga, hasta que no llegue no me daré cuenta de lo que es jugar contra las mejores del mundo". Eso sí, llega a este reto con la cabeza bien amueblada, "sabía que quería salir de Madrid con una carrera hecha, en el deporte nunca se sabe. En cuanto la terminé, no pude dar el paso a LFEndesa pero no me arrepiento de las decisiones que he tomado, gracias a ellas estoy aquí", concluía.

El staff de Avenida también tuvo clara la opción de Lucía, como explicaba Raquel Romo, ayudante del primer equipo, "sabíamos que iba a tomar esa oportunidad y agarrarse a ella porque tiene las cosas claras, sabe dónde viene, lo que es y tenemos la suerte de que nos va a hacer mejores como equipo". Un perfil necesario para este nuevo Avenida, "una jugadora grande que nos abriera la pista y que fuera una killer desde el triple y competitiva, con ese ADN Avenida. Nadie le va a ganar a competitividad, mano a mano con Laura Gil. El equipo gana con ella y ella gana con el equipo", finalizaba la entrenadora.