Lleno en el Teatro para celebrar Santa Cecilia con la Banda de Música

La Banda Municipal de Música de Ciudad Rodrigo adelantó a la tarde del sábado su celebración de la patrona de la música, Santa Cecilia (que aparece el próximo viernes 22 en el calendario), con su tradicional concierto por esta efeméride en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, que esta vez alcanzó el lleno técnico (apenas hubo algunos huecos vacíos aislados).

El recital tuvo un fin solidario, ya que, por iniciativa de los propios integrantes de la Banda que dirige José María Sendín Bautista, se instaló una hucha en el hall del Teatro Nuevo para recaudar fondos para los damnificados por la DANA que afectó a Valencia a finales de octubre.

El repertorio ofrecido por la Banda mirobrigense estuvo compuesto por las siguientes piezas: Agárrate Saxo, Granada Bonita, A Tribute to Amy Winehouse, Out of África, Hightlights from La La Land, Joe Cocker en concierto, John Williams en concierto, Libertango y Macarena (dentro del recital se contó con la colaboración de la cantante Nathalie García Rodríguez).