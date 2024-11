Llácer rebaja la euforia del playoff en Unionistas: "Hay que ser conscientes de que esta categoría es muy complicada"

Dani Llácer, técnico de Unionistas, ha valorado el 1-1 de su equipo frente al Zamora en el Reina Sofía tras el gol de Rastrojo.

1-1: "El empate es justo. Hemos estado muy espesos con balón, sin balón, disputas, duelos... En ningún momento hemos estado dentro del partido, habrá que analizar el por qué, pero no me iría lejos y sí diría que es el peor partido de estas 13 jornadas".

Reina: "Nos jode muchísimo por no conseguir los tres puntos, pero sobre todo por la afición. No hemos estado a la altura. Lo mejor es el punto. Este partido hace cinco jornadas lo pierdes seguro, lo empatamos más desde el corazón que desde la cabeza. Hay que analizarlo fríamente para ver si se puede rescatar algo. Lo hemos intentado todo, pero no ha salido nada. En ningún momento hemos estado fluidos y toca hacer autocrítica en el cuerpo técnico. Son ocho partidos sin perder, hay que ver el vaso medio lleno".

Playoff: "Entiendo las exigencias y lo que pueda pensar cada uno en cuanto a los objetivos del club. Hay que ser conscientes de que esta categoría es muy complicada y estar tantos partidos sin perder es muy complicado. Hay que ser conscientes de lo que somos. Has cometido contra jugadores que hay que ser conscientes de dónde vienen y lo que son. No me pongo ningún tipo de techo, quiero seguir creciendo de la mano del club pero con calma porque no es sencillo competir tan bien como lo hace este equipo."

Ocho empates: "Hay empates de todo tipo. Empates donde hemos merecido muchísimo más, otros justos y otros donde merecimos menos. A este equipo es muy complicado ganarle. Si damos nuestra mejor cara es híper complicado ganarnos y si no la damos es complicado. Es un empate agridulce porque es en casa y por el cómo".