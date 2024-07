Boada se prepara para celebrar unas fiestas de lo más taurinas y con el aliciente del 'caballo cagón'

No faltarán el desfile de peñas y carrozas, la presentación de la Corte de Honor y el pregón de fiestas de la familia moro Angoso, varias degustaciones, actividades infantiles y tres verbenas con orquesta, además de la macrofiesta Pandora el viernes por la noche

El Ayuntamiento de Boada tiene todo preparado para celebrar sus fiestas, programación que este año se desarrolla entre el 5 y el 9 de julio con un gran aroma taurino. Pero sin duda, otro de los eventos destacados será el 'caballo cagón', una divertida apuesta de lo más natural, y que se incorpora a las fiestas.

De este modo, el programa festivo arranca la noche del viernes, 5 de julio, con la macrofiesta Pandora, evento que dará el pistoletazo de salida al grueso de la programación. Así, el sábado 6 de junio contará con el tradicional desfile de peñas y carrozas, momento al que seguirá la presentación de la Corte de Honor y el pregón a cargo de la familia Moro Angoso. Pasada la media noche tendrá lugar el primer festejo taurino de las fiestas, un encierro de vaquillas al que seguirá la primera de las tres verbenas con orquesta, en esta ocasión amenizada por Voodoo Show.

La jornada del domingo arrancará en la mañana con la misa, y ya en la tarde se celebrará el III Toro de Cajón, novillo de Rollanejo (El Cubo de Don Sancho) y que estará acompañado de tres vacas de Eduardo Martín Cillero. A continuación se dará suelta a la I Vaca de Cajón, ejemplar de Hros. de Dionisio Rodríguez y por cortesía de los pastores que colaboran en los encierros. El broche a la jornada lo pondrá una verbena amenizada por la orquesta La Búsqueda.

El lunes 8 de julio los vecinos de Boada repondrán fuerzas con una rica paella acompañada bebida y fruta, para seguir en la tarde con La Ruleta del Reciclaje, concurso con premios para los participantes. Y a las ocho de la tarde tendrá lugar el I Caballo Cagón. El broche al lunes lo pondrá un baile de tardeo amenizado por Son de Sal.

El martes 9 de julio, último día festivo, estará dedicado por la mañana a los niños con un parque infantil con castillos de agua, toro mecánico, tren turístico, kars y fiesta de la espuma. Ya en la tarde se celebrará el II Caballo Cagón, evento al que seguirá la tradicional parrillada de fin de fiestas.

Matías Garzón, alcalde

“Estamos a marchas forzadas con Adif para que nos diga el precio de la estación y comprarla”

El regidor realiza aquí un repaso a la actividad municipal en este último año, avanza los proyectos de futuro y destaca el esfuerzo realizado para recuperar y poner en valor la estación del tren, un patrimonio que los vecinos valoran

¿Cómo se presentan las fiestas?

Bueno, pues yo creo que sí, que bien, dependiendo de las ganas que tenga el gatono de fiesta, pero vamos, sin lugar a dudas que muy bien.

Por lo menos buen tiempo...

Buen tiempo, sí, con mucha temperatura, porque mañana viernes suben, luego bajarán un poco, pero vamos, buen tiempo, sí. Pues nada, las fiestas muy animadas, más o menos como todos los años. Y la programación es similar a otros años.

La novedad de este año es el 'caballo cagón. ¿En qué consiste?

La idea del “caballo cagón” la sugirió Borja y entre Eva y David decidieron llevarla a cabo. Consiste en la realización de cuadrículas en una zona de terreno que se hace en cuadrículas y cada participante apuesta por una de ellas. Se introduce el caballo y a esperar a ver dónde hace sus deposiciones. El que acierta gana. Hay mucha expectación con lo del caballo. Yo creo que lo vamos a meter en el patio del colegio, que está limpio y..., vamos a ver qué pasa. Espero que tenga ganas.

¿Y el resto del programa?

Pues tenemos buenas orquestas, como otros años, y el pregón que será a cargo de la familia Moro Angoso, la familia de Eva. Son son 10 hermanos y los padres. También tenemos espectáculos taurinos. El sábado de madrugada, ya en el domingo se soltarán tres vacas en la capea nocturna y luego el domingo, a las siete o siete y media, se soltarán esas tres vacas, más otra y un novillo. Y bueno, yo creo que la cosa está animada. También tenemos lo de la ruleta de reciclaje, que está muy bien. Es un concurso con premios que viene de la Diputación, y que está organizado por la misma empresa que estuvo aquí hace un mes plantando los árboles del programa Arboleda, y la verdad es que también estuvo muy bien, muy animado y a la gente le gustó. Los árboles, aunque se pusieron tarde, los estamos cuidando y están muy bien.

¿En qué andan metidos ahora mismo, además de las fiestas?

Sí, sí, proyectos siempre hay, el problema es sacarlos adelante económicamente, pero bueno, proyectos siempre tenemos. Pues estamos con los Planes Provinciales, aunque, posiblemente hasta septiembre la Diputación no va a permitir que comencemos porque lo vamos a hacer por administración. Entonces la idea es hacer un punto limpio porque tenemos el grave problema que la gente no sabe qué hacer con cantidad de residuos que tienen. Hemos decidido acondicionar un lugar con contenedores para que se depositen restos de pequeñas obras, resto de podas y bueno, electrodomésticos, muebles..., y todo eso lo iremos apilando y periódicamente vendrá un camión a recoger los contenedores. También tenemos la pista de pádel, que ya llevábamos en la anterior legislatura, y que este año la iniciaremos también. Y esos son los proyectos que tenemos en los planes provinciales del 23, 24, 25, porque los del 23 todavía no hemos finalizado.

¿Qué están haciendo?

En primer lugar, adquirimos lo que es el vallado para los encierros y la plaza con las gradas, eso nos entró con los Planes. Y luego empezamos el acondicionamiento del camino peatonal desde el pueblo hasta la estación del tren, y estamos con ello. Lo que pasa es que ahora están con las obras de refuerzo de la carretera, y cuando terminen las obras pues terminaremos de acondicionar el camino. Hemos puesto farolas solares todo el trayecto, que son 760 metros, y hemos puesto árboles, que están todos prendidos. Está muy bien, de noche parece una avenida tremenda, ha quedado muy bien. Luego, aparte de eso, estamos esperando que se concrete la cesión de la estación por 25 años con Adif.

Le iba a preguntar cómo estaba el proyecto de recuperación de la estación...

Pues a la espera de la cesión para que podamos financiar las obras. Conseguí 30.000 de la Diputación para que no se viniera abajo la cubierta pero el informe de Secretaría fue negativo al no ser el edificio del Ayuntamiento, lo que ha condicionado que al final no hayamos tenido la ayuda. El dinero está en reserva esperando que consigamos la titularidad, entonces estamos en negociaciones con Adif para comprarla. Lo que sucede es que esto es más lento que un mercancías.

Creía recordar que habían llegado a un acuerdo el año pasado...

Claro, el acuerdo está, lo que pasa es que ahora lo que pretendemos es comprar el terreno y la estación a precio de suelo rústico. Pero tenemos el mismo problema con el dinero. Contábamos con los fondos del presupuesto del Estado para Cultura, de ahí podríamos conseguir un 2 % destinado a edificios BIC, como es este. Pero nos ha pasado lo mismo que con la Diputación, al no ser de titularidad, pues tampoco nos lo pueden dar. Entonces estamos a marchas forzadas con Adif para que nos digan el precio y adquirirla, lo haremos. Esperemos que antes de que acabe el año tengamos algo claro para poder tirar para adelante. Es un proyecto ilusionante, para la gente de mi generación y anteriores, la estación tiene un atractivo especial. Era el punto de reunión y concentración de los fines de semana, cuando éramos jóvenes, que íbamos a despedir al tren y bueno,... pues la gente está por ello, de hecho nos apoyan en lo que hacemos, pero vamos a ver si es posible salir adelante. Queríamos instalar allí algo atractivo, crear una zona de ocio, un aula interpretativa de la naturaleza dedicada a las aves, un lugar de visita donde se pudiese tomar un café y pasar un rato. Y esa es la idea que tenemos y que esperamos sacar adelante.

¿Algún otro proyecto en el que estén metidos?

Sí. Después de un primer proyecto de placas solares de 15 Kw con la AECT Duero -Douro, vamos a realizar dos más de consumo compartido y que esperamos tener en marcha no tardando mucho, porque parece ser que Iberdrola está un poco bloqueando los enganches, o al menos eso es lo que parece. Este primer proyecto suministra energía a varios edificios municipales y el sobrante va a la red con un beneficio para el Ayuntamiento, y ahí es donde parece que está el problema. Y las otras dos plantas también servirían para suministrar corriente a otros edificios, el centro médico, las escuelas, el ayuntamiento, la residencia, la encina verde y la asociación de mayores e incluso vecinos que quisieran comprar esa energía, por eso se llaman de consumo compartido.

Además, recientemente se han terminado las obras de la casa del médico a través del programa Rehavitare, y al menos, durante cinco años, la destinaremos a alojamiento de alquiler. Se ha finalizado ahora la obra y en el momento que nos la entregue la Junta abriremos una convocatoria para ver si hay personas interesadas. Tendrán prioridad familias con hijos, pues tenemos como objetivo que el colegio se mantenga abierto porque en dos años hemos tenido un bajón tremendo, hemos pasado de 15 niños hace dos años, a siete este año y para el año que viene está previsto que sean cuatro. Con tres se cierra y lo que tratamos es de que no se cierre, porque con esto de la despoblación, mucho bla, bla, bla de los políticos, pero luego medidas efectivas realmente hay muy pocas. Y bueno, pues en eso estamos, luchando por sacar esto adelante, pero que ya cada vez nos cuesta más, cada vez hay menos población, los servicios hay que mantenerlos y el coste cada vez va más, pero bueno, habrá que seguir luchando por sacar esto adelante.

Bueno, nos dice unas palabras para los vecinos y para la gente que venga a Boada estos días...

Pues nada, invito a todos los que quieran visitarnos estos días, igual a los pueblos de la zona que nos visitarán y a todos los hijos del pueblo que estos días vienen también atraídos por las fiestas, que sean bienvenidos, que disfruten, que disfrutemos todos juntos, que lo pasen bien, que es de lo que se trata, y de que entre todos pasemos unas felices fiestas.