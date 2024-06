Festejos taurinos, verbenas y coches locos protagonizarán la parte lúdica de las fiestas de Villar de Peralonso

El Ayuntamiento de Villar de Peralonso tiene todo dispuesto para celebrar sus fiestas en honor a San Pedro, celebraciones que arrancan mañana viernes con la colocación de banderines y disparo de cohetes, y que llegarán a su fin el lunes 1 de julio con juegos infantiles y la tradicional paella solidaria, este año a beneficio de la Asociación de Personas con Autismo de Salamanca (Ariadna).

A lo largo de estos días tampoco faltarán la música con dos orquestas de calidad, el deporte, un espectáculo taurino, los actos religiosos y, sobretodo, la participación de todos los vecinos en un programa variado que pretende satisfacer a niños, jóvenes y mayores.

Después de la colocación de banderines, la programación del viernes continua esa misma tarde con juegos de madera para niños y mayores. A las 20:30 horas dará comienzo el desfile y concurso de autos locos animado por la charanga El Flow, lo que será uno de los acontecimientos de las fiestas. Y para cerrar la jornada, la orquesta SMS amenizará la primera de las verbenas.

El sábado, 29 de junio, arrancará con los actos religiosos en honor a San Pedro, misa y procesión por las calles, y a los que seguirá un recorrido por las calles del pueblo. Ya por la tarde estará el segundo gran evento de las fiestas. El VI Tentadero de Aficionados dará cabida a Lucas Clavel, de la escuela de Damián Castaño; a Carlos Pérez, de la escuela de Álvaro de la Calle; y a Bienvenido Sánchez, de la escuela de José Andrés. Además, actuarán los recortadores Iván Rodríguez, de La Fuente de San Esteban, Javi Martín, de Vitigudino; y Víctor Revesado, de Yecla de Yeltes. Se lidiarán reses de Ignacio López Chaves y los aficionados podrán disfrutar también de una capea con novillos y vacas. El broche a la jornada lo pondrá una verbena amenizada por la orquesta Ipanema.

El domingo 30 de junio tendrá la mañana dedicada a los niños con un encierro de carretones y un tobogán acuático, mientras que los mayores podrán disfrutar en la tarde de la pelota a mano y en la noche de un tributo al Rock con baile de disfraces y discoteca móvil

El lunes 1 de julio, última jornada festiva, ofrecerá un parque infantil por la mañana y juegos populares por la tarde, además de la comida popular a beneficio de la Asociación de Personas con Autismo de Salamanca (Ariadna).

TEÓFILO VICENTE, ALCALDE Y PRESIDENTE DE CABEZ A DE HORNO

“La Mancomunidad costeará íntegramente las obras de ampliación de Cabeza Horno”

Además de hacer frente a las obligaciones de alcalde en Villar de Peralonso, Teófilo Vicente es desde hace casi un año presidente de la Mancomunidad de Cabeza de Horno, entidad formada por más de un centenar de municipios, y que afronta un importante proyecto de ampliación que pretende poner fin a los problemas de abastecimiento que se producen con la llegada del verano.

¿Tienen alguna novedad este año en las fiestas?

No, es un programa similar al de los últimos años.

¿Qué destacaría de la programación?

Empezaría por los toros y por las verbenas porque es lo que más gente atrae, es lo que más gusta, además del concurso de coches locos. Estamos pendientes un poco del tiempo por la previsión de lluvias, pero al menos con las verbenas no habrá problema porque tenemos un polideportivo de 26 metros de ancho, medida que no da ningún camión y eso nos permite montar en el interior el escenario.

Este año también hacen lo de la comida solidaria...

Sí, el último día de fiestas. Será una paella a beneficio de la de la Asociación Ariadna.

En el plano municipal, ¿en qué está metido en estos momentos?

Vamos a colocar una lona en el parque infantil para que los niños tengan sombra en el verano.

¿En qué emplearán los Planes Provinciales?

Tenemos pensado hacer varia calles, pero de aquí a medio año por lo menos. Vamos a arreglar la entrada al cementerio, la entrada a la báscula y luego varias calles más. Hay tres o cuatro que van teniendo falta, se les echó el cemento hace muchos años y ya tienen falta de una capa de asfalto. Casi todo el dinero irá destinado a esto.

Creo que también habían optado a las yudas de eficiencia energética...

Si tenemos ya medio pueblo, más o menos, con alumbrado led y vamos a hacer una segunda fase con lo que nos den este año.

A punto de cumplir un año como presidente de la Mancomunidad de Cabeza de Horno, ¿cómo está el proyecto de ampliación?

Lo hemos adjudicado hace unos días a Espina Obras Hidráulicas, una de las 12 o 13 empresas que concursaron. Solo dos de las que se presentaron eran de Salamanca, el resto era de fuera, lo cual nos ha sorprendido. Se ha adjudicado en 1.300.000 euros (IVA incluido), 400.000 euros menos que el presupuesto base de licitación, y la ejecución es de siete meses, que era otra de las cuestiones que se puntuaba. Yo quería que empezasen ahora en el mes de julio. Después de San Pedro vendrán a presentarse y espero que en el mes de julio se empiece y que antes de siete meses esté terminada, a ver si no se nos mete el invierno que no tengamos problemas con el tiempo.

¿Cómo financiarán la obra?

Con fondos propios de la Mancomunidad. Tuvimos que descartar las ayudas de la Junta y de la Diputación porque estaban sujetas a que el Somacyl gestionara la red durante al menos 20 años y eso no podía ser, además de pagar también una parte de la obra. Así que decidimos hacer frente al total de la obra y tener plena independencia y autonomía en la gestión. A raíz de esto la Diputación sacó lo de la instalación de filtros para reducir los efectos de los plaguicidas en el agua y nos montarán uno, pero para nuestra infraestructura uno será muy insuficiente. Según me han dicho los técnicos que han estado viendo el lugar donde se implantará, solo será eficaz en un 15% o un 20% como mucho del agua de la red. Según los técnicos Cabeza de Horno necesitaría siete u ocho filtros para evitar el problema en verano, quizá en invierno pueda ser suficiente, pero en verano imposible. Lo instalará la Diputación y aunque sea uno, bienvenido sea, a ver si al año próximo ponen otro y al final solucionan el problema.

Imagino que este año al tener el embalse un nivel muy alto no habrá problema con los plaguicidas...

Es posible que el problema sea menor, pero en los últimos meses ya hemos detectado que han subido los niveles. Aunque sin llegar, ni mucho menos, a lo del año pasado, ya hemos apreciado que han subido los niveles, pero no creo que lleguen al 0,03 del año pasado.

¿En qué consiste la obra de ampliación de la red?

La obra consiste en que en el depósito regulador de Villaseco de los Reyes, de ahí tenemos capacidad para meter más agua que la que sale. Hasta el depósito tenemos capacidad para meterle 2.000 metros más diarios, pero el depósito de Villaseco de los Reyes no desagua más que lo que da. Llegado el verano salía agua a lo que daba, pero en los depósitos reguladores de Espadaña no paraba el agua, porque según entraba, salía. Entonces, los depósitos reguladores estaban totalmente vacíos. Entonces ahora de lo que se trata es de poner en la salida del depósito de Villaseco de los Reyes una tubería de 400 mm y traerla directa desde allí a estos depósitos, sin pasar por el recorrido que hace la otra, que va cogiendo varios pueblos. Y entonces al venir directa desde allí no se pierde nada y es muchísima más el agua que le entra, más del doble.

De este modo la tubería también queda preparada por si ampliamos la planta a otro tanto de caudal, para lo que valdría esta tubería porque es mucho más grande de lo que se necesita en este momento. Esto permitirá que los depósitos de Espadaña estén llenos, pues se producirían unos 2.000 metros cúbicos más de agua. No sé si con eso nos alcanzaría para cubrir las necesidades de todos los pueblos en los años escasos, pero yo creo que posiblemente ahora andaríamos ahí. Pero como presidente de la Mancomunidad opino que no podemos quedarnos ahí teniendo el agua y teniendo tubería, que debemos de ampliar la planta para llegar a producir el doble.

Bueno, finalmente qué quiere decirle a los vecinos y de pueblos de la zona con motivo de las fiestas de Villar de Peralonso...

Pues que vayan apagando, parando las máquinas, apagando los ordenadores y que se olviden por unos días de todo eso que traemos en la cabeza durante todo el año y a disfrutar, que ya que no gastamos el dinero en prepararlas y organizarlas, que disfruten de ellas.