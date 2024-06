Trabajadores de Urbaser protestan por sus malas condiciones laborales y las irregularidades del servicio

Al grito de “¡Urbaser, así no puede ser!”, trabajadores del servicio de recogida viaria que presta para la Mancomunidad Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón la empresa Urbaser se concentraron durante la mañana del martes en los soportales de la Casa Consistorial de Ciudad Rodrigo, para protestar públicamente por sus malas condiciones laborales, así como las del servicio, en el que también denuncian numerosas irregularidades.

La protesta había sido promovida por Comisiones Obreras del Hábitat, desde donde resaltan que al menos en los últimos 6 años se vienen produciendo “incumplimientos del contrato” establecido con la Mancomunidad por parte de Urbaser, que hay que recordar que también se encarga del servicio de limpieza viaria de las calles de Ciudad Rodrigo (es decir, del barrido de las vías), en virtud de un contrato con el Ayuntamiento.

Precisamente, una de las cuestiones que denuncian es que Urbaser suele mover a trabajadores del servicio de limpieza viaria al de recogida o viceversa, en función de sus necesidades, producto de la precariedad de las plantillas. Según explican desde Comisiones, la plantilla del servicio de recogida debería estar integrada (en función de lo que marca el pliego de condiciones) por 12 trabajadores a jornada completa (con sus preceptivas vacaciones y descansos), pero realmente hay 9 a jornada completa y 1 a jornada parcial.

A eso se añade que Urbaser no cubre las bajas médicas de larga duración ni los despidos efectuados, y que incluso obliga a recuperar las horas que emplean los trabajadores cuando tienen que ir al médico. Según se expuso en la mañana del martes, la mayoría de los trabajadores apenas cobra el Salario Mínimo Interprofesional, y que se han impuesto 4 sanciones por negarse a trabajar un festivo por apenas 20€. En conjunto, según los cálculos de Comisiones Obreras, Urbaser se está ahorrando unos 100.000€ al año en gastos de personal.

En torno a sus condiciones laborales, los trabajadores denuncian que su vestuario tiene “unas condiciones muy deficientes e inadecuadas”, sin un lugar donde cambiarse en condiciones (lo hacen al lado de productos fitosanitarios) ni agua caliente para asearse. Según apuntan desde Comisiones Obreras, Urbaser ha recibido ya 9 denuncias ante la Inspección de Trabajo por incumplimientos laborales.

A las quejas en torno a sus propias condiciones, se unen las relativas al servicio, ya que por ejemplo el número de contenedores en la Mancomunidad no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado, lo que lleva a que en muchos de los pueblos se incumplan los días de recogida estipulados, por no tener una plantilla suficiente, lo que también impide que los contenedores sean limpiados 3 veces al año como marca el contrato.

En este sentido, los trabajadores estiman que “hace falta otro camión para dar cobertura a la totalidad” de las localidades, además de remarcar que los vehículos con los que cuentan a día de hoy están “en muy mal estado, en condiciones paupérrimas, y que no se hace un mantenimiento mínimo” (denuncian que al menos alguno de ellos pierde aceite).

Como hechos aún más llamativos, en la mañana del martes se puso sobre la mesa que personal de Urbaser perteneciente a los servicios de la comarca de Ciudad Rodrigo ha sido obligado a realizar servicios en Castellanos de Moriscos y Zamora, con vehículos pertenecientes a esta zona (por ejemplo se apunta a trabajos de entrega y recogida de enseres en Zamora con el volquete de la empresa).

Según concluyen desde Comisiones Obreras, “es uno detrás de otro” en lo que a incumplimientos se refiere por parte de Urbaser, “que se está llevando el dinero del Ayuntamiento y la Mancomunidad” y “se niegan a colaborar”, denunciando además que se están produciendo presiones a los trabajadores de la empresa afiliados a su sindicato.

Comisiones Obreras explicó en la mañana del martes a Ciudad Rodrigo Al Día que van a registrar semanalmente en el Ayuntamiento mirobrigense los incumplimientos por parte de Urbaser, para que actúen los organismos que sean necesarios. En la protesta de la mañana del martes, que fue controlada por agentes de la Guardia Civil, se reclamó ayuda al alcalde mirobrigense, jugando con su nombre: “Marcos Iglesias, ¡haznos caso aunque sea por caridad!”.