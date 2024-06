La vuelta del Patio noble de Los Águila, novedad en una Feria de Teatro 2024 con 12 estrenos absolutos

Las cuatro entidades implicadas de forma directa en la organización de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo (es decir, Junta de Castilla y León, Diputación de Salamanca, Ayuntamiento mirobrigense y Civitas Animación Teatral) presentaron en la mañana del lunes en la Plaza interactiva del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid los contenidos de la 27ª edición del evento, que se celebrará del martes 20 al sábado 24 de agosto, con Escupir al cielo de Azar Teatro como espectáculo inaugural

Para formar parte del cartel de esta 27ª Feria se han presentado 1.012 propuestas de 916 compañías de 20 países, de las cuales el Comité de Selección de la Feria ha escogido 41 montajes, de los cuales más de 1/3 están destinados a niñ@s de 3 a 6 años, y público infantil y familiar (se refuerza este apartado). De los 41 montajes, 14 son de Castilla y León (el 34%), con el objetivo de “promocionar las producciones regionales”.

De esos 14, 5 serán estrenos absolutos: Guetto 13-26 ofrecerá en primicia Un enemigo del pueblo; Valquiria Teatro, La maja robada; El Trío Caracol, Todos los espíritus santos; Olaya Hernando & María San Miguel, Mujeres y vanguardias; y Marcos Martincano, Hacer torrijas como acto de resistencia (las dos últimas compañías son debutantes en la Feria mirobrigense).

Entre las otras 9 propuestas de la región hay una pléyade de compañías históricas: la ya mencionada Azar Teatro, Corsario con El alcalde de Zalamea, Nao d’amores con El castillo de Lindabridis, Teloncillo con La selva, La Chana con Natalia, Spasmo con Bichitos y Perigallo con Por voluntad propia. La representación de Castilla y León se completa con otras dos debutantes: Tripabajo, con La enfermedad del mal gusto; y ARTScreative, con Aéreon. Como es habitual, el oeste peninsular estará ampliamente representado en la Feria.

Así, junto a los 14 montajes de Castilla y León habrá 5 de Extremadura (La aparición de Verbo Producciones, La isla del tesoro de Panduro, La Torre de Albadulake, En la nube de Tupa Percusión, y Como me convertí en árbol de Glauka, siendo los dos últimos estrenos absolutos), 4 de Portugal (Julio César de Companhia do Chapitô, Formoscopio de A Bolha, El oso que no lo era de Marcia Leite, y Parte del suelo de O último momento, siendo las tres últimas estrenos en España), 3 de Andalucía –todos ellos estrenos absolutos- (¡Soy salvaje! de La Maquiné, Espectro de Zen del Sur y El Bosque de Coco de La Buena Compañía), y 2 de Galicia (Deadpank Karaoke de Ibuprofeno Teatro, y Glamping de SU.MA).

Respecto a Parte del suelo de O ultimo momento, se verá en la Feria de Ciudad Rodrigo como ganadora del Premio del Público de la Feira de Teatro Ibérico de Fundao, que dentro de este ‘intercambio’ transfronterizo recibirá a Niñas Malditas y Cal y Canto Teatro.

Del resto de España, la Feria 2024 contará con 3 obras de la Comunidad Valenciana (La lengua incompleta de La Familia Política, Ibiza’80 de Félix Albo –estreno absoluto- y Faüla de Dos en Vilo), 3 de Cataluña (Yo Tarzán de Festuc Teatre –estreno absoluto-, Sé tortuga de Xip Xap y Correllums de Mucab Dance), 2 de Madrid (Un hilo me liga a vos de La Tartana Teatro y El que tropieza y no cae de Impromadrid), 2 de Aragón (Bodas de Sangre de Teatro del Temple y El Abrazo de Los Titiriteros de Binéfar), y 1 de Baleares (Poi de D’es Tro), País Vasco (El conserje de Unai García Amaro) y Murcia (Cornelio, Nadarín y Federico de Teatro Silfo).

Aunque sean 41 las propuestas seleccionadas (el 75% de las cuales no se han visto antes en Castilla y León), varias de ellas tendrán varios pases, de tal modo que se ofrecerán más de 60 funciones en múltiples escenarios, entre los que habrá una novedad: el Patio noble del Palacio de Los Águila, que se recupera -tras más de una década sin usarse como escenario- gracias a un nuevo convenio con la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos).

Según remarcó en la mañana del lunes el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, “la solidez y el prestigio” alcanzados por la Feria “se sustentan en el esfuerzo colectivo y la dedicación del equipo humano que la lidera”.