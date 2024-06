Un rapidísimo encierro a caballo deja a los navasfrieños con ganas de más

En Navasfrías estaban acostumbrados a las entretenidas carreras de reses y caballos por el prado del 'Bardal' de años anteriores, a la dificultad de encauzar el ganado a campo abierto hasta los corrales de la plaza de tientas. Un espectáculo quizá vistoso para el aficionado, pero de ardua tarea para los caballistas que se las veían y se las deseaban para que el encierro fuera exitoso; de hecho, algún año no salió bien o tardó demasiado tiempo.

Con la nueva corporación encabezada por José Manuel Píriz se decidió este año cambiar de recorrido, en vez de sacar el ganado directamente al prado de 'El Bardal', se cambió por un camino anejo, más estrecho y vallado por los lados, con lo cual el éxito del encierro estaba casi asegurado.

Así fue, visto y no visto, pocos minutos duró el espectáculo taurino que tan anisadamente miles de personas se habían acercado hasta la localidad navasfrieña llegadas de la vecina Portugal, Extremadura y pueblos de alrededor; es más, si el espectáculo no se hubiera retrasado casi 30 minutos de la hora programada en los carteles, la mayoría de espectadores, acostumbrados a que otros años duraba bastante tiempo con carreras por el prado, se lo hubieran perdido, ya que a las once en punto de la mañana era cuando comenzaba a acercarse la gente para examinar el mejor sitio de visión.

Como ya se ha dicho, el encierro fue rápido y agrupado dando un espectáculo corto, pero con una preciosa estampa. Destacar el buen hacer y profesionalidad de los caballistas.

Al terminar, la charanga de Ciudad Rodrigo “Manliao” amenizó la mañana en la zona del bar de la plaza de tientas y las calles del casco urbano de la localidad.

La tarde sabatina estuvo de nuevo enmarcada en una capea tradicional con las vacas de la mañana de nuevo amenizada por los músicos mirobrigenses, hasta llegar a la media noche en la que jóvenes y mayores disfrutaron de la macrodiscoteca El Bailódromo Premium.

EL programa de fiestas continuará durante el domingo y lunes al medio día.