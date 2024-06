Concedidas de salida 5 ayudas de 500€ cada una por el nacimiento o adopción de hij@s

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha difundido el listado de ayudas que ha concedido por el momento por el nacimiento o adopción de hij@s (el conocido como ‘Cheque Bebé’) a las familias residentes en la ciudad que han tenido un hijo o lo han adoptado en lo que va de 2024 (en concreto hasta el 15 de mayo). Hasta el Consistorio llegaron durante el plazo inicial establecido 8 solicitudes, todas ellas por parte de parejas, siendo admitidas 5, a las que se ha concedido una subvención de 500€.

En lo que respecta a las tres solicitudes desestimadas, una de ellas se rechaza por superar la unidad familiar los ingresos establecidos como máximo, otra por no acreditar que la unidad familiar llevaba empadronada en Ciudad Rodrigo desde un año antes del nacimiento del menor, y la restante por no haberse producido el nacimiento en 2024.

Todos aquellos que tengan un niño o lo adopten en lo que queda de este año 2024, tendrán dos meses de plazo, una vez acontezca el nacimiento o la adopción, para solicitar la ayuda de 500€, que debe ir destinada a sufragar gastos relacionados con el nacimiento o la adopción.

Los requisitos completos para optar a esta ayuda son que la unidad familiar lleve empadronada en Ciudad Rodrigo desde al menos un año antes del nacimiento o adopción, no tener otros hijos con expediente de absentismo escolar, no tener deudas tributarias con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, y que los ingresos de la unidad familiar no superen los 820€ netos mensuales de renta per cápita. Las unidades familiares beneficiarias tendrán como obligación mantenerse empadronadas en Ciudad Rodrigo 4 años tras la concesión de la ayuda (salvo ‘justificación laboral o familiar’).