El pene de Vox

Gabriel Le Senne, el presidente del Parlamento de Baleares, de Vox, ha dicho varias veces que “las mujeres son más beligerantes que los hombres porque no tienen pene". Y se queda tan campante este bicho de XXX*, adalid de la ultraderecha balear, aupado por Vox y PP. Recordemos que fue elegido presidente del Parlamento balear, gracias al acuerdo entre el PP y el partido de Abascal. Hace unos días, esta sesión del pleno sobre la Memoria Histórica, ha acabado en bronca después de que este presidente de la Cámara, el ultraderechista Gabriel Le Senne, haya arrancado las fotografías de varias mujeres represaliadas por Franco durante la Guerra Civil (entre ellas la de ´la pasionaria mallorquina´ Aurora Picornell), que la diputada del PSIB-PSOE, Mercedes Garrido, tenía apoyadas en su mesa. Garrido y su compañera de partido, Pilar Costa, han sido expulsadas del pleno por Le Senne (siendo miembros de la Mesa de la Cámara).

Al final, se ha aprobado, con los votos a favor del PP y Vox, la toma en consideración de una proposición de ley presentada por la ultraderecha para derogar la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos autonómica. La oposición pide la dimisión de Le Senne del parlamento balear.

Vox ha colocado, gracias a su pacto con el PP, a Gabriel Le Senne como máxima autoridad de la Cámara autonómica balear. “En España entre hispanos y africanos no está claro dónde acabará la cosa, pero sí que los nativos estamos cada vez más en peligro de extinción”, llega a proferir este energúmeno facha, Le Senne, en su cuenta de Twitter.

Este ´voxero´ es un xenófobo negacionista: “No vacuné a mi hijos y estoy muy contento”. También se atreve este ilustre bocazas a hablar del tamaño de los penes (eso que no tienen las mujeres, dice otra vez). A Vox le escandaliza que en los libros de educación primaria se normalicen los penes de distintos tamaños, formas y colores porque en realidad le molesta que existan cuerpos de distintos tamaños, formas y colores. Normalizar la diversidad pasa por mostrar que esa diversidad existe.

O sea, que la segunda autoridad de las islas Baleares piensa eso (o pensaba entonces, no sabemos si ya ha borrado sus cientos de tuits), Pues eso es lo que hizo la presidenta de las Cortes de Aragón, también de Vox aupada por el PP) lo que plasmó en unas líneas que no tienen desperdicio. “Transfobia, xenofobia, fanatismo religioso, negacionismo climático, antifeminismo”. Ese es el ideario ultra de Marta Fernández quedó recogido en sus redes sociales antes de que las borrara apresuradamente el día de su nombramiento como presidenta de la Cámara aragonesa.

“La beligerancia, la rebeldía, la tenacidad en defender algo está relacionada con el pene. Sin el órgano masculino aumenta la citada beligerancia; con él se amansa el personal, ya no da tanta guerra”. Al parecer, el señor Le Senne respondía a Sonia Vivas (Podemos) quien dijo que los hombres beligerantes tienen el pene pequeño. Otra joyita política de la señorita Vivas. ¿Se estarán mirando su tamaño gentes como el propio Abascal, Piglesias o, ya más actualmente, García-Gallardo, Mañueco o Luis Tudanca para conocer, mirándoselo, no hay mejor cálculo, si son belicosos o no?

Sea como sea, el caso es que el ´facha´ G. Le Senne “ha abierto un melón que ha desatado las correspondientes críticas y un sin fin de cachondeos, pero que puede haber dado respuesta a una pregunta de siglos: ¿por qué las mujeres son más beligerantes, incluidas las modestas y humildes amas de casa?” Ustedes no lo sabían (ni lo intuían), pero este tipejo de Vox, sí. ¿Y qué dicen las mujeres de PP y Vox?, ¿y los hombres? No dicen ni pío, parece ser. Tendremos que viajar a Mallorca a preguntarle al doctor Gabriel, experto en tema del cipote o falo, ya sean ´penales´ o ´penenes´, o ´penísticos.

Otro qué tal baila es Fernández Mañueco, presidente de C y L que pactó también con Vox para gobernar la comunidad, después de unas elecciones que no ganó. Hace poco afirmó que ”No acepto lecciones de la Izquierda. En Castilla y León defendemos a la mujer, garantizamos sus derechos y su libertad de elección”. Y toda la cola* se descojonaba de risa: ¡Alfonso, que te conocemos ya demasiado! No es tu fuerte “eso” de las mujeres; o sí, según como se mire…, claro.

Para rematar, Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, llama al vicepresidente, García-Gallardo, líder de Vox de C y L, ´comemierdas` y ´mamarracho y sinvergüenza´ a causa de la experiencia con él en temas sindicales, sociales, culturales y de Memoria Histórica.