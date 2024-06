Sorteados los grupos de la 2ª Farinato League de F7, que tendrá lugar en el ecuador de julio

Al igual que en Semana Santa hubo una 2ª edición de la Farinato League de fútbol sala promovida por un nutrido grupo de jóvenes mirobrigenses, este verano habrá una 2ª edición de la versión de fútbol 7 de este torneo, que se celebrará entre el 15 y el 21 de julio en los Campos de Toñete de Ciudad Rodrigo.

A esta 2ª edición de la vertiente de fútbol 7 se han apuntado 7 equipos, que entraron en el bombo en la tarde del jueves para determinar su reparto por los dos grupos de la 1ª fase, uno de ellos con 4 equipos y el otro con 3. En concreto, en el Grupo A han quedado encuadrados Kinkis FC, Fulanos, Maderos y Zona Verde; y en el B, El Puente FC, Gruyas y Cuñaos. Cada uno de los equipos consta de un mínimo de una docena de jugadores, aunque hay alguno como El Puente FC que roza la veintena.

Estos equipos jugarán la 1ª fase los días 15, 16 y 17 de julio. En el caso del Grupo A, tendrán partidos cada día a las 21.00 y 22.00 horas: el lunes 15, Kinkis vs Zona Verde, y Fulanos vs Maderos; el martes 16, Fulanos vs Zona Verde, y Kinkis vs Maderos; y el miércoles 17, Kinkis vs Fulanos, y Zona Verde vs Maderos. Mientras, el Grupo B sólo tendrá un partido cada día, a las 21.00 horas: el lunes, El Puente vs Cuñaos; el martes, Gruyas vs Cuñaos; y el miércoles, El Puente vs Gruyas.

Los dos primeros clasificados de cada grupo se cruzarán en las semifinales, que se disputarán el viernes 19, mientras que la jornada de finales (con el partido por el 3º y 4º puesto y la gran final) se disputarán el domingo 21.