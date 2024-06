“Queremos conseguir un cambio: unir generaciones y luchar para valorar y reivindicar lo charro juntos”

De rapear a acercar y reivindicar la cultura tradicional de Salamanca en una iniciativa que combina lo tradicional con lo actual. Lemus es uno de los artífices de ‘Berrako’, un proyecto ideado conjuntamente con Nadie, del que se ha dado un adelanto en forma del videoclip ‘Los ojos de mi charra’, el capítulo central de un metraje que durará entre 20 y 30 minutos y que será presentado al completo a finales del próximo mes de septiembre.

“Nuestra intención principal es reivindicar la cultura tradicional de Salamanca y acercársela también a las nuevas generaciones de una forma ‘más moderna’, entre comillas”, afirma Ángel Lemus. Y es que, como asegura, “lo más charro que hay es no valorarse así mismo, eso es lo más charro que tenemos, porque parece que siempre nos fijamos en otras culturas, como Andalucía, Galicia, etc., pero no valoramos nuestra propia cultura o tradición”. El proyecto es “un poco también reivindicar eso, pero tanto aquí como hacía fuera, y decir ‘oye, que los charros tenemos mucho arte”.

El proyecto comenzó a andar hace más o menos año y medio. Surgió de Lemus y de su primo, cuyo nombre artístico es Nadie. “Hablando, él tenía la idea de hacer lo mismo que yo, pero con la ropa, fusionando el bordado serrano con ropa actual para la gente, que los chavales puedan llevar ropa con símbolos tradicionales de aquí de Salamanca; justo a la vez yo ya estaba investigando un poco sobre los sonidos tradicionales de aquí y cómo fusionarlos. Fue como una idea conjunta de ambos”.

Lo que pretendía era acercar la tradición, porque, afirma Lemus, "yo me siento representado por lo charro, pero sí que es verdad que en mi cabeza lo tenía ligado un poco a lo taurino, a todo ese ambiente; entonces, es como hacerlo para gente que no va a ese ambiente, como transformarlo para todo el mundo, que sea algo de todos y que no tenga ni etiqueta ni nada, solo que represente a Salamanca”.

Y parece que su idea ha llegado a mucha gente. “La verdad es que estoy muy contento, porque también otro de mis objetivos era que la gente del folklore viera que se puede también transformar y hacer una trasgresión de lo tradicional; he visto también mucho apoyo de esa gente que para mí era como más difícil, era un objetivo complicado que hicieran caso a alguien que ha rapeado antes, a un rapero”.

Y es que Lemus ha estado rapeando durante nueve años bajo el nombre de Lmen. Ahora ha cambiado de nombre artístico, aunque tenía esa idea desde hace unos cuantos años; “cuando se me ocurrió este proyecto, decidí hacer el cambio de nombre el día que saliera. Tengo una productora de videoclips, mi nombre artístico como ‘director’ es Ángel Lemus, sentía que dividía mi arte en dos cosas, como que era dos personas diferentes, y ha sido como juntar mis dos facetas artísticas, los vídeos y la música”.

‘Los ojos de mi charra’ es el capítulo 3 del proyecto ‘Berrako', que tiene más capítulos. “Se trata de un metraje de 20-30 minutos en el que se explica el origen de la palabra charro y se fusiona la música, el cine, el baile, la moda, todo un poco. Lo queríamos llevar más a rollo cortometraje”. Por lo tanto, el videoclip es como un adelanto de lo que va a ser el proyecto en sí; “es el capítulo central, lo que está en el medio del proyecto, y lo hemos usado un poco de adelanto, para abrir boca a la gente, que vea un poco del proyecto y esté atento a cuando salga”. Su intención es sacar el último adelanto por las Ferias de Salamanca y posteriormente, a finales de septiembre, “la idea es sacar todo el proyecto con la colección de ropa final y con todo lo demás”.

Aunque no hay nada concreto, pretenden hacer un estreno del cortometraje en los cines Van Dyck de Salamanca “con toda la gente, porque al final el proyecto es una cosa muy densa, porque lo charro es muy denso, ha participado muchísima gente y mucha más está participando o uniéndose ahora; para enseñarle a toda esa gente el proyecto antes de que salga, nuestra idea era hacer como un pequeño preestreno en los cines Van Dyck” que además serviría también como “una llamada de atención a la gente de que se ha hecho preestreno, como que no es un proyecto sin más, que lo que estamos intentando es llevar a que en realidad se haga un cambio, que se realice un cambio de verdad y que se vea en las generaciones”.

Un cambio que también se pretende conseguir al juntar varias generaciones en el vídeo. “La idea era un poco eso, que no hubiera tanta gente joven, también de más edad para que ahí se vea de verdad el cambio que queremos conseguir, juntar las dos generaciones y luchar para valorar lo charro juntos; es un poco idea”.

De momento, el proyecto le está llegando a la gente joven; de hecho muchas personas se han puesto en contacto con Lemus y están encantadas con él. “Siento que sí les ha llegado, porque al final es un proyecto que intenta representar lo que es Salamanca, lo que es la gente de aquí, además está hecho por amor y no por dinero, y eso se nota”.

El viceoclip adelanto del proyecto

Escrito y dirigido por el propio Lemus, que al mismo tiempo protagoniza el videoclip, en ‘Los ojos de mi charra’ también intervienen Judith Gómez como 'Charra Principal', María Marlen y Elena P. Cuesta como 'Charras', Tita Luis Cuesta como 'Charra Sabia', Sergio Pastor como 'Camarero', y los extras: Carlos Carrasco, Daniel Fernandes y David Montero. La figura de la persona mayor, explica, representa "a la charra sabia, a las abuelas. Las dos chicas vestidas de blanco en un taller de restauración es una metáfora de que lo que se está haciendo es restaurar un poco lo charro y también restaurando un poco mi corazón; ambas representan a las hermanas, la inocencia, la amistad, la pureza... a esas charras que están ahí, a las que les puedes contar tus cosas. Y la charra principal representa a persona de la que está enamorado el protagonista".

En cuanto a la música de este tema, la voz y la letra es de Lemus, con producción de Nicolas Griselka, Mycko YS; guitarra: Miguel Barrientos; castañuelas: Manuel Pérez Becerro; palmas: Miguel Barrientos, King Kasta; mezcla y master: Mycko YS; grabacion voz: Daniel Fernandes; voz acompañamiento: Miguel Barrientos; voces coro: Asociación Cultural Coro Santa Vera Cruz (dirigido por Antonio Santos Corral).

Como cuenta Lemus, en el vídeo destacan algunas referencias. Se ha grabado parte en Huerta, la historia de amor en la que fue la casa de su abuela. También aparece la plaza de Guadramiro, muy importante en el baile charro, así como el bar Arcos en la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo, uno de los más antiguos de la zona. Además, como explica, una parte del vídeo está en blanco y negro con referencias a la calle Tentenecio de Salamanca y a la leyenda ocurrida en la misma; también hay referencias al Lazarillo de Tormes -un papel con llave y pan recordando la aventura del ciego- y "también en ese papel se ve un texto que pone 'a vuestra merced', que es como empieza el Lazarillo. Debajo del texto, se encuentra otra frase: ‘hay ojos que miran, hay ojos que lloran’, que es un poema de Unamuno. Son diez segundos con cuatro o cinco referencias en blanco y negro como para transportar un poco al espectador".

El proyecto 'Berrako' es la presentación o el punto de arranque de lo que es o pretende ser Lemus. Natural de Ciudad Rodrigo, este rapero sintió que “no me sentía representado ya por eso, con 15 años sí, pero más de 20 ya no sentía que eso era lo que quería hacer. Esto fue un punto de inflexión y dije 'vale, voy a hacer lo que de verdad me apasiona' o lo que de verdad quiero hacer, me arriesgo. Es un cambio”. Tras este proyecto continuará dedicándose a este estilo; “es un poco, como digo yo, presentación de lo que es Lemus o lo que quiero o estamos buscando que sea Lemus. Y luego ya, después de este proyecto, seguirá la misma dinámica; ya es un no parar, metes marcha y hasta dónde llega la gasolina”.