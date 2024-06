Intentan estafar en Ciudad Rodrigo al hilo de supuestos accidentes ‘de tránsito’

La Policía Local de Ciudad Rodrigo difundió en la tarde del jueves un nuevo aviso de alerta por intentos de estafa en Miróbriga, en torno a los cuales ya se había puesto en contacto una lectora horas antes con Ciudad Rodrigo Al Día.

En esta ocasión, estos intentos de estafa se producen al hilo de supuestos accidentes de tráfico, recibiendo las víctimas una llamada supuestamente desde el Cuartel de la Guardia Civil en la cual se les informa de un accidente de un familiar (o solicitándole el pago de una multa), requiriéndole a continuación datos personales y bancarios.

Como resalta la persona que se ha puesto en contacto con Ciudad Rodrigo Al Día, esta estafa incluso está ‘mal hecha’, ya que en la llamada que ella recibió le hablaron de accidente ‘de tránsito’, una terminología más propia de Latinoamérica que de España.

La Policía Local recuerda a la ciudadanía que ni ellos ni la Guardia Civil van a reclamar pago alguno por teléfono, insistiendo en que no se faciliten ni datos personales ni datos bancarios, y que no se acceda a enlaces que no se hayan solicitado en el teléfono y en el ordenador. En caso de recibir alguna llamada de esta índole, se pide llamar a la Policía Local o a la Guardia Civil para comunicar la situación.