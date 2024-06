Malestar entre las familias afectadas por la cancelación de la consulta de pediatría sin previo aviso en Lumbrales

Desde hace un mes no hay consulta de pediatría en el centro de salud de Lumbrales, con las "repercusiones que esto tiene en los niños", como denuncian las madres y padres

Después de casi un mes sin consulta de pediatría en el centro de salud de Lumbrales (el último día de consulta fue el 21 de mayo) y a pesar de tener confirmada la cita por la aplicación del SaCyL, madres y padres se han enterado esta misma mañana de que hoy martes no había consulta, al presentarse en el centro de salud con sus niños. "Nos han llamado a partir de las 11 horas pero la gente que tenía la consulta antes de esa hora ya estaba en el centro", manifestaba con enfado el grupo de madres concentradas a la puerta del centro sanitario.

El viernes pasado alguna madre detectó que habían cancelado la cita para su hijo en la aplicación, "pero nadie nos había comunicado nada. Desde el viernes podían habernos avisado si había o no consulta hoy", denuncian las madres, algunas de las cuales habían pedido el dia libre en el trabajo para llevar a sus hijos al pediatra y tendrán que vover a pedirlo de nuevo.

La suspensión de la consulta semanal -programada para los martes- se viene a añadir a la falta de atención pediátrica en el último mes en Lumbrales, que está repercutiendo especialmente en los niños más pequeños, que tienen revisiones más a menudo, y que hasta ahora, de forma puntual, los atendían en Vitigudino o en Aldeadávila.

El caso de hoy ha sido cuanto menos llamativo: hoy, a la madre de una bebé de 3 meses, le han dado cita para mañana en Ciudad Rodrigo -distante 46 kilómetros de Lumbrales- para la revisión obligatoria de los 3 meses, que se ha demorado 3 semanas, una revisión que incluye la vacunación: "después de la consulta en Ciudad Rodrigo tengo que volver al centro de salud de Lumbrales a que le pongan las vacunas", manifiestaba la madre aún perpleja.

No es el único caso: a otros bebés le han enviado a Ledesma y a Salamanca para la revisión obligatoria de los 15 meses.

Incertidumbre

La supresión de consulta de pediatría no es algo nuevo en el centro de salud de Lumbrales desde hace 15 meses, cuando la titular dejó el puesto por traslado y su plaza no se ha cubierto. La consulta, que se redujo de dos días a un día a la semana, ha sido atendida por distintos facultativos, unos martes sí y otros no.

Esta misma mañana, en el centro de salud les informaban del calendario de las consultas de pediatría en Lumbrales para las próximas semanas, hasta finales de septiembre: un día a la semana excepto dos martes por vacaciones del facultativo. Las familias ya están recibiendo la notificación de citas para la próxima semana, "y a partir de septiembre, qué?", se preguntan madres y padres, que plantean su incertidumbre respecto a las citas y respecto a qué pediatra atenderá a los hijos: "¿Cada día uno distinto?. En 15 meses hemos tenido 5 pediatras y lo que queremos es estabilidad, por lo menos para el seguimiento del primer año de los niños". La ausencia del pediatra ha provocado situaciones como el retraso en la vacunación obligatoria del bebé, que ha llegado hasta el punto de que algunas familias han recibido una notificación desde el servicio de epidemiología instando a los padres a vacunar a su hijo.

Las familias han empezado a presentar reclamaciones a la Gerencia Territorial de Salamanca instando a la mejora del servicio de pediatría en Lumbrales. "Reclamamos que las consultas de pediatría vuelvan a ser de dos días por semana y que se pueda atender no solo al niño sano -las revisiones establecidas por edades- sino también al niño enfermo o con alguna patología. Las reclamaciones se pueden presentar en el centro de salud o vía online.

En la zona de salud de Lumbrales -la comarca del Abadengo- hay más de 160 niños en edad de atención pediatrica.

Medidas del Ayuntamiento de Lumbrales

Raquel Saldaña, teniente alcalde del Ayuntamiento de Lumbrales (y una de las madres afectadas hoy por la suspensión de la consulta de pediatría) comunicó a los presentes esta mañana a la puerta del centro de salud que el jueves próximo se reunirá con la coordinadora de la zona básica de salud de Lumbrales "para tratar pediatría y otros temas referentes a la atención sanitaria en la zona de salud de Lumbrales", y solicitar una sesión del Consejo de Salud, reunión que lleva meses demandando desde el Consistorio.

Saldaña anunció también que desde el Ayuntamiento se promoverá con los ayuntamientos de la zona y las familias la elaboración de un escrito que será enviado a la Gerencia provincial pidiendo la recuperación de dos dias de consulta de pediatría en el centro de salud de Lumbrales.

Por otra parte, la concejala recordaba que el ayuntamiento tiene un canal de WhasApp para difundir informaciones de interés general, como la supresión de la consulta de pediatría o de la línea de teléfono del centro de salud que ayer lunes no funcionó por un problema en la red del Sacyl.