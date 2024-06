Animada II Feria Agroalimentaria ‘Castillo de Cerralbo’ con 25 expositores

No faltaron la miel, pan y dulces, quesos, cervezas artesanas, vinos de la D.O. Arribes y aceite de oliva, además de mantas, joyas, cerámica y juguetes artesanos

Animada feria agroalimentaria la que se desarrolla este domingo 16 de junio en el municipio de Cerralbo bajo el título ‘Castillo de Cerralbo’, segunda edición en la que se dan cita 25 expositores, en su mayoría de productos agroalimentarios, aunque no faltó la artesanía, algunos de ellos dedicados a la cerámica o la bisutería, también de artículos de decoración.

Cabe destacar la calidad y variedad de la oferta, pues no faltaron las conservas, miel, pan, pastas y dulces, quesos, vinos de la D.O. Arribes y aceite de oliva, ropa, joyas, bisutería, juguetes artesanos, etc., lo que hace de este certamen un lugar atractivo para adquirir cualquiera de sus productos, sirviendo de reclamo a muchas personas procedentes de municipios de la zona.

Además, la Feria Agroalimentaria ‘Castillo de Cerralbo’ cumple también su segundo objetivo y no es otro que dar a conocer su rico patrimonio histórico y arquitectónico, también nobiliario, apartado en el que destaca el famoso marquesado de Cerralbo.

La alcaldesa del municipio, Cristina González, agradeció la participación de los expositores y la presencia de autoridades, entre los que se encontraban los diputados provinciales de Deportes y de Turismo, Jesús María Ortiz y Juan Carlos Zaballos, respectivamente, así como la alcaldesa de San Felices de los Gallegos, y los alcaldes de Lumbrales, Sobradillo, La Redonda, Bañobárez, Olmedo de Camaces, Ahigal de los Aceiteros y Peralejos de Abajo, además de varios concejales de algunos de los municipios del Abadengo.

En su intervención la regidora agradeció el apoyo de la Diputación de Salamanca para la realización de la feria, tanto el económico como el simbólico con la presencia de los dos diputados (intervenciones completas en el vídeo de la noticia).

Asimismo, Ortiz agradeció la invitación al acto y dio la enhorabuena a la alcaldesa por organizar esta feria, por lo que la animó a darle continuidad, para lo que mostró el compromiso de la Diputación en la organización de este tipo de eventos.

Por su parte, el diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, destacó los recursos turísticos de las Arribes, a la vez que felicitó a la alcaldesa de Cerralbo por el nombre elegido para esta feria, pues contribuye a la promoción de la historia y el patrimonio arquitectónico de la localidad.

Finalizado el acto inaugural las autoridades visitaron uno por uno los expositores que participan en esta segunda Feria Agroalimentaria ‘Castillo de Cerralbo’, para finalizar con un vino español ofrecido por el Ayuntamiento. Los actos estuvieron amenizados por el joven tamborilero Andrés García del Arco.

El broche a la feria lo pondrá esta tarde la actuación del grupo de folclore Arraigo Folk, actividad prevista delante de El Granero a partir de las 18.00 horas.