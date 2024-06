Villarino revive con entusiasmo la visita de Alfonso XIII de junio de 1923

Ataviados con ropa de la época y de la mano del grupo Cateja Teatro, los vecinos de Villarino de los Aires revivían este 15 de junio un hecho histórico acaecido en esta localidad hace 101 años. El 25 de junio de 1923, casi de manera sorpresiva, visitaba esta localidad S. M. El Rey Alfonso XIII. El motivo de este viaje estaba relacionado con el proyecto que casi medio siglo más tarde comenzó la empresa Saltos del Duero, más tarde Iberduero y actualmente Iberdrola.

S.M. visitaba Villarino de los Aires para conocer in situ este proyecto, el cual le era presentado por Bienvenido Oliver. Al acto, que narró el cronista local, Valentín Asensio, asistían monseñor García Alcolea, obispo de la Diócesis de Salamanca; Juan Mirat, diputado a Cortes por Salamanca; Santiago Romo, diputado provincial por Vitigudino; Ignacio Echebarrieta, empresario vasco; José Orbegozo y Gosrostiza, ingeniero e impulsor del proyecto; así como otras autoridades, además del alcalde de Villarino, papel que era representado por el actual regidor, Julián Martín.

Esta iniciativa de la Asociación de Mujeres ‘Balcón de Pilatos’, y financiada por el Ayuntamiento de Villarino, y que también ha contado con la colaboración de la Ruta del Vino Arribes, arrancaba en el recientemente estrenado parque de bienvenida, en San Amaro, con la bienvenida al monarca tras llegar en un coche de época. Actores de Cateja y vecinos de Villarino daban la bienvenida al monarca y se trasladaban hasta la Plaza Mayor de la localidad, lugar en el que eran presentadas al Rey las distintas autoridades, y en el que el alcalde agradecía la visita de S.M.

A continuación, la comitiva se trasladó al paraje del Teso de la Bandera, lugar donde el monarca atendió con gran interés las explicaciones del proyecto ofrecidas por Bienvenido Oliver, proyecto que pasada la II Mundial comenzaría a ver la luz tras alcanzar un acuerdo con Portugal por el que el Duero fronterizo quedaría dividido en dos tramos con las presas portuguesas de Mirando do Douro, Picote y Bemposta, y las españolas de Castro, Aldeadávila y Saucelle.

Tras conocer el proyecto, las autoridades regresaron a la Plaza, lugar donde el Ayuntamiento agasajó a todos los asistentes con vino español. Antes de ese momento, el alcalde, Julián Martín, agradecía a la Asociación ‘Balcón de Pilatos’ la iniciativa, así como a los vecinos participantes y al grupo Cateja Teatro. El regidor destacó el resultado del evento, al que “siempre le he dado el visto bueno porque sabía que iba a tener un resultado muy bueno, como ha tenido. He ayudado en lo que he podido, también como presidente la Ruta del Vino Arribes a través de la asociación”.

El broche a esta recreación lo pondrá en la tarde el historiador Isaac Martín, quien ofrecerá una charla-coloquio en el Centro de Día.

Asimismo, en declaraciones a los medios, Julián Martín destacaba cómo “Villarino cada vez está prosperando más con infraestructuras. Es muy importante que se conozcan las infraestructuras que se están creando. Ahora va a comenzar la obra de la planta solar de 250 MW y ya casi no hay parados en el pueblo, por lo que tendremos el pleno empleo en breve”, concluía.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Mujeres ‘Balcón de Pilatos’, Antonio Conde López, se mostró “muy contento con la colaboración de los vecinos” y recordó que la iniciativa surgió en enero de 2023 con motivo del centenario de la visita de Alfonso XIII, pero por motivos electorales se pospuso a este año. “Y este invierno cuando el Ayuntamiento sacó la línea de ayudas para actividades, Balcón de Pilatos presentó un proyecto de actividades que fue aprobado en el mes de marzo y nos pusimos en contacto con Cateja Teatro para llevarlo a cabo”.

La Asociación de Mujeres ‘Balcón de Pilatos’ fue fundada en 2006 y en la actualidad está integrada por 120 socios, quienes participan en las distintas actividades organizadas a lo largo del año. La próxima será ‘Villarino mágico’, dedicado a las brujas y que tendrá lugar en el mes de julio, días 20 y 21 de julio.