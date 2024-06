Recibidos en la Casa Consistorial los alumnos de Dojo Kun que fueron al Torneo Nacional de Ju Jutsu

Con dos meses de ‘retraso’ (no había sido posible cuadrar fechas hasta ahora), el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo recibió en la mañana del sábado en el salón de plenos de la Casa Consistorial a los 11 integrantes de la Escuela de Artes Marciales Dojo Kun que tomaron parte en el Torneo Nacional de Ju Jutsu que se disputó el 13 de abril bajo la organización del Departamento de Ju Justu de la Federación Madrileña de Lucha.

Según explicó en la mañana del sábado uno de los deportistas, Ángel Carreño, en aquella competición “no éramos 11, fuimos 1”, consiguiendo un total de 21 medallas a cargo de 10 de ellos, destacándose el papel del único que no lo logró, Pablo Galán (fue 4º en su modalidad), ya que no dejó de animar al resto. En esa intervención, Ángel Carreño tuvo palabras especiales tanto para el máximo responsable de la Escuela Dojo Kun, Manuel Martín Lázaro (“te damos la recompensa por la paciencia que has tenido”) como para Kun Chen, integrante de Dojo Kun, y Seleccionador y Delegado de Competición a nivel regional de Ju Justu (“has hecho de nosotros un equipo intratable; parte de cada una de estas medallas es tuya”).

Precisamente, Manuel Martín Lázaro les dijo a los chavales en la mañana del sábado que “los frutos están aquí después de muchos entrenos”, añadiendo en la misma línea Kun Chen que es “fruto de vuestro trabajo y poco a poco a ver si conseguimos más cosas”. El alcalde Marcos Iglesias, que les hizo entrega de la lámina de Ciudad Rodrigo obra de Carlos García Medina que se está entregando a los deportistas que son recibidos en la Casa Consistorial, les agradeció que “llevéis el nombre de Ciudad Rodrigo por todos los lugares”.

Hay que recordar que entre esos 11 deportistas hubo tres con triplete de medallas en aquella cita del 13 de abril: Irene Belmonte, que fue 1ª en DuoKata Mixto; y 2ª en DuoKata Femenino y en Lucha Suelo (en la categoría -74 kilos); Ángel Carreño, que acabó 1º en Lucha Suelo Masculina (en la categoría -68 kilos), 2º en Duokata Mixto; y 3º en DuoKata Masculino; y Lola Sastre, quién fue 2ª en DuoKata Femenino y DuoKata Mixto; y 3ª en Lucha Suelo (en la categoría -56 kilos).

Por su parte, hicieron doblete de medallas Alexander Bernal e Ian García, que quedaron primeros tanto en DuoKata Masculino como DuoKata Mixto; Leyre Sánchez, que fue 1ª en DuoKata Mixto y 2ª en Duokata Femenino; y Ramón Sastre, que fue 3º tanto en DuoKata Masculino como en Lucha Suelo (en la categoría -68 kilos).

Mientras tanto, Álvaro Cortés y Rodrigo Hernández lograron sendos oros en DuoKata Masculino; Valeria Peralta fue 2ª en DuoKata Femenino (y 4ª en DuoKata Mixto); y Pablo Galán rozó el podio, quedando 4º en DuoKata Mixto.