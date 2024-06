Festiva sesión doble en el Teatro con los alumnos de Música y Movimiento y el Combo Musical

Tras el ‘prólogo’ que hubo hace unas semanas en el Convento de San Francisco con los alumnos de Violonchelo, la Escuela Municipal de Música Juan Esquivel de Barahona de Ciudad Rodrigo dio arranque en la tarde del jueves a la tradicional secuencia de audiciones con las que pone punto y final a cada curso académico, que se prolongará hasta el jueves de la semana que viene. La primera audición de la tarde fue la de los alumnos de Viola, en el Auditorio de la propia Escuela de Música.

Posteriormente la atención se trasladó al Teatro Nuevo Fernando Arrabal, con una sesión doble, por parte de los integrantes del Combo Musical y los alumnos de Música y Movimiento (que siempre ofrecen su audición en el Teatro Nuevo). La sesión la abrieron los integrantes del novedoso Combo de Música Moderna dirigido por Sergio Caballer, que a lo largo del curso ha actuado en varios espacios al aire libre (como en un belén viviente navideño o la Media Maratón), tocándoles por fin hacerlo cómodamente a cubierto.

Su recital constó de cuatro piezas, en la primera de las cuales, Flamenco, de Los Brincos, los más jóvenes del Combo también cantaron. A partir de ahí, ofrecieron Eye of the tiger, de Survivor; Tequila, de The Champs; y Oye como va, de Carlos Santana. Este Combo está integrado por Adrián V., Adrián Z. (saxos altos), Espe, Alejandro (saxos tenores), Javier (clarinete y cangas), Conchi, Diego, Marcos (trompetas), Elsa, Noa, Carlos (teclados), Vera (batería), Daniel, Lucas, Bruno, Héctor (guitarras) y Noa (bajo).

Tras unos breves minutos de parón para retirar los instrumentos, salvo el piano, fue turno para los alumnos de los 4 niveles de Música y Movimiento: Iniciación Musical I y II, y Formación Básica I y II, que han tenido como profesoras a Isa y Lorena.

Esta audición se abrió con una parte instrumental: los alumnos de Iniciación I y II tocaron Cu-cú y Jupitita; los de Formación Básica I, el Himno a la alegría y Alouette; y los de Formación Básica II, Morning de Grieg y Oh when the saints. En un segundo bloque, repartidos en Iniciación y Formación Básica, ofrecieron una canción de entonación y otra de percusión corporal; cerrándose la actuación con el baile conjunto de El rock de los animales.

Los distintos niveles han estado integrados por Alba, Alberto, Carlos, Ibai, Lara, Mateo, Oriol, Paula, Syra y Víctor; Alejandro, Andrea, Celia, Claudia, Erick, Juan, Lara, Martina, Valentina y Vera; Ares, Arya, Berta, Carla, Carmen, Emma, Lucas, Luka, Martín, Mateo, Olmo, Ruth, Thiago, Vega y Yara; Alonso, Álvaro, Carla, Erik, Héctor, Leo, Lucas D., Lucas M., Manuela, Martín, Martina y Rodrigo.