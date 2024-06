Una generación “estupenda” del Colegio San Francisco llega a la ‘estación de la graduación’

A poco más de una semana para cerrar un ciclo en la mayoría de los casos de 9 años consecutivos en el mismo centro (desde septiembre de 2015), los alumnos de 6º de Primaria del Colegio San Francisco llegaron en la tarde del miércoles a la ‘estación de la graduación’ en el gimnasio del vecino IES Tierra de Ciudad Rodrigo, donde estuvieron acompañados por un amplísimo número de familiares.

Como ya es costumbre en las graduaciones de San Francisco, el acto se abrió con una coreografía protagonizada por todos los alumnos, tras la cual tomaron por primera vez la palabra los presentadores, Vega y Eric, para pedir por sorpresa que saliera la profesora de Matemáticas, Raquel, quién les recalcó que “lo importante en esta vida es ser buenas personas; espero y deseo que siempre lo tengáis en cuenta y no os olvidéis de nosotros”.

A continuación hablaron los que han sido los tutores de los dos grupos de 6º, Tomás y Miguel, para quienes ha sido su 1º año en el Colegio San Francisco, pero “desde el 1º día las sonrisas y la energía nos hicieron sentir como en casa”. En el discurso al alimón que hicieron, recalcaron que los alumnos “han crecido en conocimientos y madurez”, planteándoles que “este es el inicio de un camino lleno de desafíos y oportunidades” y animándoles a “no tener miedo a cometer errores, porque de ellos aprenderéis”. Asimismo les recordaron que “este colegio será siempre vuestro hogar; habéis dejado huella en nuestros corazones”.

Los siguientes en intervenir fueron los representantes de los alumnos. En el caso de 6ºA, lo hicieron Jimena y Celia, quienes explicaron que “hoy cerramos un capítulo importante en nuestras vidas”, a partir del cual “damos un paso adelante hacia nuestra próxima aventura; decimos hola a un mundo lleno de posibilidades”. Dándoles las gracias a los profesores y a sus padres, indicaron que “siempre recordaremos de dónde venimos”.

Mientras, por parte de 6ºB, intervinieron hasta 6 alumnos, que fueron relatando que “cuando éramos pequeños teníamos ganas de hacernos mayores, pero ahora no queremos irnos”. En su discurso, repasaron todos los profesores que han tenido, y tuvieron una mención a sus progenitores, “por su constancia diaria estos años”, comentando asimismo que “siempre nos acordaremos de San Francisco”.

El acto continuó con “el momento en que encharcamos el pabellón de lágrimas”, como dijo uno de los presentadores: la imposición de los birretes y las bandas, y la entrega de las orlas, todo ello mientras se proyectaban imágenes suyas actuales y de pequeños. Finalizada esta parte, se proyectó un singular vídeo protagonizado por los graduados, en el que al ritmo de Grease, bailan y cantan una letra creada por ellos con la ayuda de su profesora de Música, Paloma Gutiérrez.

Precisamente, la siguiente en intervenir fue quién ha sido su profesora de esta asignatura durante los tres últimos cursos, quién hizo una reflexión en torno a la vida “como el viaje en un tren”, con unas personas subiendo y otras bajando, felicitándoles por “llegar a la estación de la graduación”, además de agradecerles “ser unos pasajeros especiales en mi tren de vida”.

Como ‘sorpresa’, se proyectó un vídeo recopilatorio de múltiples imágenes de los 9 cursos que han estado la mayoría de alumnos en el Colegio, todo ello sonando This One’s For You de David Guetta y Zara Larsson, que fue por cierto el tema oficial de la Eurocopa de fútbol que se disputó al final del primer curso académico de estos alumnos en el Colegio, el 2015/2016.

La ronda de intervenciones, y el acto en sí, lo cerró el director del Colegio, Juanjo Moreno, quién confesó que “me da mucha pena que os vayáis”, porque a una parte de ellos les ha dado clase en los últimos años, pero “es ley de vida”. Asimismo recalcó que “habéis sido una promoción estupenda, de verdad, no nos habéis dado problemas en el cole”, esperando que “sigáis siendo compañeros en el instituto”, aunque no vayan al mismo IES o a la misma clase.

Asimismo, ensalzó el “apoyo” de las familias, “ha sido muy importante”, agradeciéndoles que hubiesen escogido el Colegio San Francisco para sus hijos, comentando que “también habéis sido una promoción estupenda y no habéis dado problemas”. Por último, les dijo a los alumnos que “esta graduación no es un adiós, sino un nuevo comienzo”, esperando que “tengáis ilusión por aprender”, además de remarcar que “siempre seréis parte del San Francisco”.