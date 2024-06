Los presentadores de ‘Más Vale Tarde’ prueban en directo los huevos fritos con farinato

El programa de La Sexta Más Vale Tarde que presentan Cristina Pardo e Iñaki López dedicó unos diez minutos de su emisión del viernes a Ciudad Rodrigo, dentro de su sección Un país para viajárselo, en el que cada semana se propone un viaje a un lugar diferente de España, en este caso “una escapada que engloba ciudad bonita, comida sabrosa y museo surrealista”, según mencionó en plató el reportero que había viajado a Miróbriga, Luis Calero.

En ese momento, Iñaki López apuntó que ya había estado en Ciudad Rodrigo, aunque no recordaba el museo al que hacía referencia el reportero. Al revelar que era de orinales, comentó que “nos hace falta uno para debajo de la mesa”, añadiendo Luis Calero que “el mayor monumento es el farinato”, que tampoco les sonaba, anunciando que lo iban a merendar.

Eso sí, para ‘ganarse la merienda’ les inquirió por “un clásico de las preguntas de los concursos de la tele”, cuál es el gentilicio de Ciudad Rodrigo, dando Cristina Pardo enseguida la respuesta de que es “mirobrigense”, para sorpresa del resto. Al respecto, hay que apuntar que Cristina Pardo trabajó bastante tiempo en Al Rojo Vivo con Antonio García Ferreras, que hasta estudió en el Seminario de Ciudad Rodrigo.

En ese instante, se dio paso a un primer reportaje en Miróbriga, donde Luis Calero va hablando con la guía turística María Antonia Cid sobre el “patrimonio monumental extensísimo" de la ciudad. Con imágenes áreas y a pie de calle, se muestran especialmente el recinto amurallado (“al entrar en la muralla parece que estás en el siglo XVI”, según apunta María Antonia Cid), la Catedral y el Castillo.

Tras ello, se pasa a hablar del farinato, que pese a su “origen humilde” ahora es “delicatesen”, introduciéndose Luis Calero en la cocina de Leticia Martín Palos, quién explica cuáles son los ingredientes del farinato, antes de empezar a prepararlo, acompañado de huevos fritos. En ese momento, se habla del gentilicio de farinato que distingue a los mirobrigenses, pasando a probar el plato en el propio restaurante.

De vuelta a plató, cuentan con dos platos de huevos fritos con farinato, que empiezan a mezclar para comerlos allí mismo. Aunque Iñaki López comenta que “habrá que regarlo con tinto de la tierra”, no dejó de comerlo mientras les estuvieron mostrando en plató, indicando que no lo había probado pese a haber estado en Ciudad Rodrigo, y que estaba “muy rico esto”. En esos instantes, se comentó que huele mucho a anís, o que no tiene textura de embutido, sino como de “estar comiendo migas”.

Luis Calero explicó que el farinato que estaban probando era de “calidad máxima”, porque pertenecía a la ‘Farinatera Mayor’ de este año, Leticia Martín Palos. En ese momento, se dio paso al segundo reportaje en Ciudad Rodrigo, dedicado a “uno de los diez museos más curiosos del mundo”, el Museo del Orinal, hablándose de su creador, Pesetos, o del ejemplar que se regaló a los entonces príncipes Felipe y Letizia por su boda.

Asimismo, con la guía Isabel María Peinado se mencionan los DonPedro, los orinales de niños, o los de viaje de señoras. De vuelta a plató, con Iñaki López aún comiendo, concluyeron que Ciudad Rodrigo es “orinales y farinato”, dándole las gracias al reportero porque “hayas traído más farinato que orinales”.