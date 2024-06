Vecinos de El Rebollar se suman al grito de ‘Non as minas’ en San Martín de Trevejo

Vecinos de varias localidades de El Rebollar, como Navasfrías y El Payo, se acercaron en la jornada del miércoles hasta San Martín de Trevejo (Cáceres) para tomar parte en el acto de presentación de las alegaciones elaboradas contra el proyecto minero Salvaleón que quiere llevar a cabo la empresa Technology Metals Europe en plena Sierra de Gata, afectando a las tres localidades mencionadas, así como a Valverde del Fresno y Eljas.

El acto estuvo presidido por el lema Non as minas (No a las minas), tomando la palabra representantes de los distintos pueblos afectados, incluidos algunos alcaldes que elevaron su voz contra el proyecto, que pone en riesgo el alto valor ecológico de la zona. Como señala Tomás Acosta, “los ánimos están encendidos para seguir luchando por la pureza de las aguas, del aire y por la conservación de la naturaleza, la madre tierra que todo lo merece”.