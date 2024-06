Buenos días. Desde esta columna no puedo ver quién eres. No puedo saber si eres un lector habitual o si te asomas por primera vez a las palabras. Yo las he redactado un par de días atrás, cuando en España el viernes 31 de mayo apenas venía en camino. Ahora, fijadas en la publicación del periódico salmantino, yo también las leo y recuerdo lo que escribí. Antes de redactarla, había visto de arriba abajo mis redes sociales y había comenzado a leer el artículo “¿La oscuridad como impostura?”, de D. José A. Pascual, en la Crónica de la lengua española 2022-2023, de la Real Academia Española (RAE).

La RAE, en fechas recientes, celebró la I Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro. La información se encuentra en internet. El programa contempló siete sesiones de trabajo: lenguaje claro y poderes públicos; lenguaje claro en la educación; lenguaje accesible; lenguaje claro, tercer sector, servicios de interés general y universidades; claridad en los lenguajes de especialidad; lenguaje claro en los medios de comunicación; y lenguaje claro y accesible en la inteligencia artificial. Además de esta información, el portal de la RAE ofrece 13 artículos del año pasado, presentados en el IX Congreso Internacional de la Lengua Española.

Al profesor José Antonio Pascual, autor del artículo “¿La oscuridad como impostura?”, tuvimos la ocasión de conocerlo en Salamanca. Lo escuchamos en conferencias y lo llegamos a saludar en la biblioteca de la Facultad de Filología. Su persona cumple el modelo del catedrático de universidad, o en un sentido amplio, del docente. Su porte seguro, su talante despejado, su habla elocuente, todo en él denota un perfil humano consciente de encontrarse en posesión plena de una trayectoria académica de erudición vasta, aparejada a un trato afable. Nunca dejó de tener una deferencia con nosotros cuando en aquellos años de formación profesional nos acercamos a consultarlo sobre alguna minucia del lenguaje, o cuando simplemente fuimos a saludarlo, llevando como inmerecida carta de presentación la amistad con D. Pedro Cátedra García.

El artículo citado nos llamó la atención por dos razones. La primera, que no necesitamos explicar, se debe al hecho de haber conocido en persona al autor. La segunda, que sí necesitamos explicar, se debe a su mención en una publicación de mi cuenta de Facebook: mi padre lo puso como comentario al anuncio del libro la Crónica de la lengua española 2022-2023.

Semanas atrás, en Madrid también, nosotros publicamos un libro en Editorial Verbum, Serie Asia, financiado por el Programa de Talento Literario Juvenil de la Ciudad de Nanjing, China. Nuestro contacto con la editorial se debió a D. Alfredo Pérez Alencart, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, traductor, experto en poesía iberoamericana, poeta publicado en decenas de libros en países numerosos. El volumen tiene por título Volver. Antología de poemas. Ofrece un prólogo firmado por los traductores y 60 poemas de Yu Bang, un autor chino contemporáneo, distinguido con importantes premios literarios en su país. La traducción del chino al español la hizo Zhou Chunxia, profesora de la universidad de Suzhou (Soochow University), y la revisión del contenido en español recayó en nuestra responsabilidad.

Hace un par de años, en una revista mexicana de crítica literaria y cinematográfica, Criticismo, D. Luis Mendoza Vega nos publicó una reseña de un libro anterior, Dai Weina, también de poesía china traducida al español, al cuidado de Zhou Chunxia y nuestro. Tanto en aquel título como en el presente, de un modo u otro traductora y revisor tuvimos ante la vista el lenguaje claro ahora puesto de relieve por la RAE. El valor del lenguaje claro lo conocen las personas dedicadas a la traducción. Y no solo ellas, sino también, en un sentido extenso, todas las personas comprometidas con el cuidado del lenguaje. Semanas atrás, algo de esto lo apuntamos en relación con el criterio de autores como José Ortega y Gasset, filósofo, y Paul Auster, literato, quienes abogaron por la escritura clara.

En nuestro correo electrónico, recibimos mensajes frecuentes de una amistad de ascendencia italiana. En su familia, el uso y la costumbre de los libros no ha dejado de ejercitar nunca la disciplina humanística de padres e hijos, tíos y sobrinos, abuelo y nietos, etc. En esa familia también, por cierto, existe una línea de estudios sobre Asia, pues uno de sus integrantes ha hecho estudios de uno de los países de Oriente. En nuestro correo electrónico, decimos, con frecuencia recibimos reenvíos de una suscripción al sitio web El castellano. La página del idioma español. La sección se llama “La palabra del día”. El jueves pasado leímos la entrada siguiente, “coser: unir con un hilo, enhebrado en una aguja, dos trozos de tela o de cuero”. Debido a esto, por la cercanía del vocablo “coser” con el nombre del primer poema del libro de Yu Bang, Volver. Antología de poemas, “Aguja dorada”, a continuación nos permitimos citar por extenso la pieza lírica referida, así como la nota a pie de página correspondiente: “la expresión ‘aguja dorada’ se usa para referir de manera elegante las agujas de la costura, el bordado o la acupuntura. También puede emplearse para describir la destreza de alguna actividad”.

“Era el último día de noviembre, caía aguanieve. / Te adentraste en el bosque, para cortar la hierba y talar los árboles. / Recogiste los escombros abandonados hace tiempo, / y golpeaste el tubo de bambú. / El sonido de los golpes, sordo, paralizante, / te recordó las enseñanzas de tu mentor, / que te llevaron al descubrimiento del tesoro interior. // Llevaba la prenda que me cosiste, / ahora tiene roturas. / Quiero coserla con tu aguja, ¿alguien sabe dónde encontrarla? / Busco a ciegas en mis bolsillos la aguja dorada que me pertenece. / Cae la noche, / comienzo a aprender el arte de coser sin ninguna prisa.”

A propósito del título del libro, Volver, un crítico literario colombiano, doctor por la Universidad de Salamanca, Rodrigo Lombana, ha tenido la deferencia de dirigirnos unas palabras. Para él, el nombre encuentra su sentido en “el retorno a un espacio, el encuentro consigo mismo, donde el poeta regresa no solamente a los espacios físicos sino a la propia existencia, sus detalles, sus momentos, su ser”.

Hoy sábado primero de junio, en China hemos celebrado el Día del Niño. Hemos recorrido los lugares emblemáticos de la ciudad y hemos visto celebraciones alusivas a la efeméride. Pudimos conversar, incluso, con un niño que se nos acercó en la calle. En su lengua de caracteres y pinyin nos dijo lo que entendimos como “gracias, tío”. Nosotros, simplemente, habíamos recogido una banderita de su país que se le había caído al suelo y él, con una sonrisa, nos había dado un guijarro.

