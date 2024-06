Primer encierro a caballo para comenzar con el plato fuerte festivo del Corpus en Sancti Spíritus

La localidad de Sancti Spíritus comenzó la mañana del sábado con el plato fuerte festivo del Corpus Christi tras el pasado jueves ofrecer un aperitivo con un homenaje a sus mayores y recién llegados a la vida santeña; en el cual se hizo además reparto de gorras y pulseras que serán la insignia de estos días.

El viernes en la noche, con una temperatura mucho más baja que durante el día, tuvo lugar el chupinazo e izado de banderas con fuegos artificiales incluido, dando de forma más oficial el comienzo de fiestas.

Sería la mañana sabatina, cuando la afluencia de público fuera masiva para contemplar el encierro a caballo, no de campo, pues los alrededores no permiten este tipo de actividad por las fincas alambradas y de propiedad privada. A pesar de este hándicap, el espectáculo ecuestre no deja de ser llamativo, porque como bien dice el refrán, “no hay mal que por bien no venga”, es un evento que está asegurado al estar el ganado bravo en corrales anexos al recorrido. Contando con la peculiaridad de que el cauce del río Gavillanes, siempre da su imagen refrescante a los objetivos de las cámaras y a los propios participantes; jinetes incluidos.

De forma puntual de la hora programada, el ganado salió de los corrales llevando los caballistas las reses hasta el embarcadero de las piscinas, volviendo varios minutos más tarde con el recorrido inverso. Las bravas Angoso Clavijo y García Delgado arropadas por los bueyes de Vitigudino, arremetían con energía contra el vallado a lo largo del recorrido, guiando los caballistas con su buen hacer a los cornúpetas mansos y bravos hasta el corral de entrega, ofreciendo a los miles de aficionados un espectáculo bonito a pesar del ‘engaño’ que existe en este encierro a caballo, pero que da su resultado.

Continuó la fiesta taurina con una cita en la plaza portátil ubicada en el centro del casco urbano, llevando las reses en un camión hasta este efímero coso; donde tuvo lugar una probadilla de raza a las vacas, en la cual los mozos del lugar mostraron su valentía y destreza frente a los bravos animales.

Todo lo contado hasta ahora, estuvo animado por la charanga ‘EL Bombazo’, que con la compañía de una fabulosa mañana tirando más a primaveral que veraniega, hizo que el ambiente mañanero fuera de alegría y paroxismo para los santeños.

La tarde sabatina estuvo marcada por lo taurino, con un espectáculo de recortes y la noche de igual forma con una capea.

Los amantes de la música y el baile también tendrían su tiempo y espacio en la zona del caño a cargo de la orquesta ‘La Búsqueda’.

Será el domingo día dos de junio cuando lleguen los actos religiosos y más solemnes con misa de Corpus y procesión por las calles, con la bendición de niños en los fabulosos altares que normalmente las mujeres del lugar exponen por el recorrido de la comitiva procesional.

La tarde dominical estará marcada por un festival taurino sin picadores programado para las siete de la tarde en la plaza portátil con la participación de los matadores Josu de la Calzada, Samuel Navalón y Diego Mateos, este último alumno y aspirante a torero de la Escuela Taurina de Salamanca. Se lidiará ganado de Sepúlveda.

La noche del domingo estará amenizada por una actuación de flamenco de Sergio Lucas en la zona del caño.

Los santeños estrenarán semana con un buen plato de patatas ‘meneás’ a las diez de la mañana para poder disfrutar mejor de un nuevo encierro a caballo, que dará paso al medio día de otra probadilla de casta a las vacas encerradas donde los mozos/as del lugar también se pondrán a prueba.

La tarde del lunes el público podrá disfrutar con un espectáculo de humor amarillo y una capea al estilo tradicional, terminando la jornada con una verbena hasta bien entrada la madrugada.

El martes serán los más pequeños los protagonistas con una cita de toros carretones al medio día, continuando por la tarde la diversión con un parque infantil.

Los más mayores, podrán disfrutar de una capea, esta vez en la zona del río, donde se ubican las peñas, terminado con una charanga por los bares para poner fin al Corpus.

Tras estos días seguidos de fiestas, es costumbre en esta localidad del Yeltes dejar para el sábado siguiente una comida y merienda popular campestre, donde peñas, amigos y familiares se reúnen en torno a la mesa para cerrar del todo las fiestas del Corpus Christi y junarse de forma más tranquila des pues del sosiego anterior. Esto será el sábado día 8 de junio en la zona denominada finca de Las Encinas.