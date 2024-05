El Ayuntamiento de Lumbrales se integra en la asociación que gestionará el Geoparque Salamanca

El pleno municipal de Lumbrales ha aprobado por unanimidad la adhesión del Ayuntamiento a la asociación proyecto geoparque Salamanca -APGESA-, que gestionará el futuro 'Geoparque Salamanca'. La adhesión supone la formalización de la integración del municipio de Lumbrales en el proyecto aspirante 'Geoparque Salamanca', impulsado por el Área de Turismo y Patrimonio de la Diputación de Salamanca y el Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca. La institución provincial financiará los trabajos de presentación de la candidatura del 'Geoparque Salamanca' a la UNESCO, con el objetivo de que sea reconocido a nivel internacional.

Los geoparques son territorios social y económicamente deprimidos que poseen una geología singular que es empleada como motor para el desarrollo de un modelo socioeconómico sostenible.

El geoparque aspirante de las Tres Sierras y los Tres Ríos de Salamanca se localiza en la frontera occidental y meridional de la provincia. Su superficie es de 422.804 hectáreas, pertenecientes a 110 municipios en los que viven 52.174 personas. En él están representadas 11 subcomarcas históricas con unas características geológicas, sociales, culturales y poblaciones diferentes que dan una gran riqueza al proyecto: Ledesma, La Ramajería, La Ribera, Abadengo, Campo de Argañán, La Socampana, Campo de Robledo, El Rebollar, Campo de Agadones, Sierra de Francia y Sierra de Béjar.

La Tauromaquia es BIC en Castilla y León desde 2014

En la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de mayo, celebrada el día 30 por la noche, se debatió una moción presentada por los concejales de Independientes por Lumbrales solicitando la declaración como BIC de la fiesta de Los Toros de Lumbrales. "Nosotros apoyamos el mundo de la tauromaquia como expresión cultural, histórica y de tradición municipal y por eso solicitamos a este pleno que se declare como BIC la fiesta de Los Toros en este municipio" según recoge el texto de la moción, en el que también se explica el origen de esta iniciativa. "Nos vemos en la obligación de mostrar esta moción dado la posición que ha tomado el Ministro de cultura de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia. Nos parece un ataque directo a la expresión cultural de la historia de España y de nuestro municipio".

En el debate el alcalde socialista, Manuel Santos, afirmó tajantemente que "la fiesta de Los Toros no va a desaparecer, se van a seguir celebrando en Lumbrales y no porque lo declaremos BIC" y desestimó el argumento de la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquía ¿que tiene que ver el Gobierno con Lumbrales?". "Estamos a favor de los toros pero vamos a votar en contra de la moción, porque no hace falta la declaración de BIC -que supone la realización de un informe que hay que pagar y presentarlo a la Junta de Castilla y León, que es quien tiene competencias- para que sigan los toros en Lumbrales" añadió el alcalde.

Su compañero en el equipo de gobierno, Javier González Barahona también anunció su voto en contra, "por responsabilidad" y realizó una contundente exposición de argumentos recordando que La Tauromaquía en Castilla y León fue declarada Bien de Interés cultural de carácter inmaterial el 3 abril de 2014. "¿Vamos a dedicar recursos económicos a pretender declarar BIC a algo que ya lo es?" reflexionó Barahona, que afirmó además que "la eliminación del premio a que se refiere la moción no afecta al municipio de Lumbrales ni a sus tradiciones ni fiestas, no supone un ataque directo como se menciona, por lo que esta moción no está motivada ni justificada y atiende a unos intereses personales o partidistas" manifestó el edil.

Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Pedraz, tras manifestar desconocer la declaración de la tauromaquia como BIC, manifestó la inviavilidad de la moción "pues no podemos votar la solicitud de algo que ya está aprobado".

Finalmente, la moción fue rechazada con los votos en contra de los 3 ediles del PSOE, la abstención de los ediles del PP y de uno de Salamanca Importa y los votos a favor de los 2 ediles de Independientes por Lumbrales.

La declaración de La Tauromaquía en Castilla y León como BIC tiene como finalidad "La preservación de los valores artísticos y culturales de la Fiesta y el impulso de las actividades económicas asociadas a ella, especialmente, la turística. Con esta distinción se cumple el objetivo adquirido de garantizar institucionalmente la protección de este hecho cultural y la salvaguarda y trasmisión de los conocimientos, técnicas y significados para su transmisión a las generaciones futuras" según se recoge en el texto aprobado en abril de 2014.

Preguntas de Independientes por Lumbrales

En el apartado de preguntas el grupo Independientes por Lumbrales presentó más de una veintena de cuestiones sobre diversos temas, como temas referentes al personal laboral del Consistorio, sobre el patrimonio de la villa y por asuntos concretos referidos a las Ferias Multisectorial y de ganado, celebradas el día 15 de mayo en Lumbrales.

Ante el planteamieno de algunas preguntas referentes a la feria multisectorial, la teniente alcalde y concejala de Festejos, Raquel Saldaña, recriminó a la portavoz de Independientes por Lumbrales, Laura García "¿Usted sabe donde estamos? Esto es un pleno. Por favor empiece ya a hace preguntas lógicas. Le voy a decir una cosa a usted y me dirijo también a los que están viendo el pleno: a partir de ahora yo preguntas tan estúpidas no voy a contestar, porque esto es importante, con lo serio que es un pleno, para que usted venga con preguntas así, le gusta a usted mucho el marujeo, traiga usted correctamente su información" manifesto Saldaña, que pasó a contestar las preguntas "por respeto al público, al pueblo. Para que vean que no ocultamos nada".

Por lo que se refiere a las cuestiones referentes al patrimonio cultural y arqueológico de la villa, el grupo Independientes por Lumbrales se interesó por el proceso de declaración de BIC para la Casa de los Condes solicitado por el Ayuntamiento -se ha enviado la documentación requerida , el infome técnico, a la administración competente de la Junta de Castila León, que resolverá la declaración en un plazo máximo de 24 meses, según informó el alcalde- y por la reparación de los desperfectos sufridos hace unos meses por las crecidas del río Camaces en el castro de Las Merchanas y en el molino del Tío Justo. Laura García también denunció la mala imagen que ofrecen algunas salas del museo arqueológico.

Preguntas del PP

También sobre el arreglo del molino de las Merchanas se interesó el grupo del PP. Carlos Pedraz recordó que la puerta de esta instalación sigue abierta. Al parecer, según informó el concejal de Turismo, Javier Barahona, la Diputación se hará cargo del arreglo de los desperfectos en la señalización de las Merchanas y el Ayuntamiento está preparando un proyecto para la reparación del molino, del edificio y de la musealización, proyecto que se presentará a un programa de subvención.

La actividad deportiva también fue objeto de atención del PP, que preguntó al concejal de deportes sobre el mantenimiento de los aparatos del gimnasio y sobre las actividades deportivas programadas para este año. El edil confirmó la realización del Toromaratón, la Marcha de senderismo y la carrera de San Silvestre. En 2024 se han suspendido el Duatlon y la ruta BTT.

También el grupo de Partido Popular preguntó por la determinación de los criterios del plan de trabajo para la urbanización de las calles del pueblo, plan que se incluirá en el próximo presupuesto municipal. El alcalde anunció que se convocará a los ediles a una reunión donde se establecerán los criterios.

Por último el PP pidió a la concejala de festejos información sobre las orquestas y otras actividades ya cerradas para las fiestas de agosto. La concejala se comprometió a facilitar la información a los concejales antes del próximo pleno.