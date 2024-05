“Tenemos buen ganado y las orquestas son de lo mejor que hay”

Javier Muñiz afronta sus primeros Corpus como alcalde de Vitigudino, unas fiestas que desea discurran sin disgustos y que la gente disfrute de los eventos organizados por el Ayuntamiento, también con el máximo respeto hacia los de carácter religioso.

Además de la organización del Corpus. ¿Qué ocupa en estos momentos al equipo de Gobierno?

Pues ahora estamos con lo que más nos urge y que hacer la liquidación del presupuesto de 2023 y abrir el presupuesto de 2024 porque hemos cargado en el presupuesto 2023 un montón de cosas pendientes de atrás, fiestas principalmente, con lo cual no tenemos presupuesto suficiente para el resto del año, sobre todo en la partida de fiestas, que es una de las más importantes. Aparte que este año, como ya se ha dicho más veces, se han disparado los precios de todo, de ganado, de médicos..., todo se ha disparado. La verdad es que el Corpus es un gasto que hay que plantearse reducirlo. Este año ya hemos quitado dos festejos porque el coste es demasiado.

¿En el precio del ganado puede haber influido que se ha contratado tarde?

Sí, efectivamente. Si las cosas se hacen con tiempo se hubiera abaratado el coste de los animales. Al quedar desierto el concurso finalmente lo ha hecho el Ayuntamiento, con la colaboración de la Asociación Taurina, y aunque la Asociación tenía visto ganado, todo el procedimiento retrasó la compra y mucho del ganado visto ya se había vendido, así que quedaba lo que quedaba y ha habido que pagarlo más caro.

¿Por qué lo sacaron a concurso público?

Por indicación de Secretaría, aunque no estábamos al principio muy de acuerdo, pero también era una forma de intentar abaratar el coste al haber competencia, pero es un espectáculo muy complicado de organizar, especialmente para gente que no esté en el pueblo. Se necesita mucha gente, colocar vallas, conocimientos sobre cómo colocarlas, cómo se hace, gente encargada de abrir y cerrar puertas... Entonces a un particular o a una empresa le supone mucho gasto de personal, además de que hay que conocer los gustos del público y de cómo se organiza cada festejo. Al final, al quedar desierto lo hizo el Ayuntamiento y afortunadamente contamos con la colaboración de la Asociación Taurina, que lógicamente, si no fuera por ellos por nuestra parte sería casi imposible hacerlo, nos pasaría lo mismo. Entonces tenemos que agradecer a la Asociación que se haya involucrado y recordar que también hacen el Toro de Cajón, que es suyo, aunque el Ayuntamiento ayuda con los gastos, con lo cual hay una colaboración mutua que hay que intentar mantener, pues a lo largo del año hacen también actividades que contribuyen a dinamizar el pueblo. Entonces yo creo que hay que apoyarlo.

¿Qué destacaría del programa de este año?

En primer lugar el preCorpus con el Toro de Cajón que tuvimos el pasado sábado y el espectáculo Renovation Experience, que metieron miles de personas en Vitigudino, algo increíble. Y para el Corpus, creo que hay muy buen ganado, y las orquestas también son de lo mejor que hay ahora mismo y que se pueden ver en las fiestas de pueblos con mucho más presupuesto y gente que Vitigudino.

Estos serán sus primeros Corpus como alcalde, ¿cómo va a pasar estos días?

Pues un poco intranquilo porque son días de mucho jaleo, de fiesta y de alegría y en los que puede pasar de todo. Y el tema de los toros, pues lógicamente preocupa también por lo que puede pasar, hay mucha gente. Además hay que modificar la recogida de basura y una serie de trabajos extras, limpieza al día, un montón de cuestiones que aunque está previsto, esperas que todo funcione. Hay que atender la plaza, buscar porteros, taquilleros, son días de mucho jaleo y estás intranquilo porque pueda pasar algún problema serio de bebida, alguna cogida..., y eso preocupa.

Unas palabras para los vecinos...

Bueno, pues espero que sean unos Corpus buenos. Dentro de lo que son los Corpus, a nivel de ganado, creo que habrá buen ganado porque la Asociación Taurina domina ese tema muy bien. Ellos saben lo que a la gente le gusta y cómo se funciona. Espero que venga mucha gente y que Vitigudino siga siendo un referente por el Corpus, que la gente se divierta y que no haya ningún disgusto, además de todo el respeto para los actos religiosos.

CHAGO VICENTE e ISABEL CAÑIZAL / Concejales de Cultura y Deportes

“Para poder hablar de los Corpus, hay que vivirlos”

¿Cuál ha sido su participación en la preparación de estos Corpus y qué ha sido lo más difícil?

La organización de los Corpus ha sido entre todo el equipo de Gobierno. Cada uno ha aportado algo. Lo más difícil han sido los toros por el poco tiempo que nos quedó de margen para la contratación, el ganado se subió de precio y al final nos ha tocado correr a nosotros y a la Asociación Taurina.

¿Qué diferencia al Corpus de Vitigudino?

Nuestra procesión con el Santísimo por los diferentes altares, donde la gente se implica en decorarlos y que cada año sean más bonitos. La Cofradía, los toros y las peñas son los protagonistas, lo que genera un buen ambiente en las calles. Los Corpus son los Corpus.

¿Por qué hay que venir a los Corpus de Vitigudino?

Para poder hablar de los Corpus hay que vivirlos, son diferentes, es una fiesta que no se puede perder nadie, y el que viene una vez repite. Y este año creemos que han quedado unos Corpus bastante buenos. Volvemos a tener en Vitigudino la Renovation Esperience y a Cañón. Invitamos a todos los vecinos a salir y disfrutar de estas maravillosas fiestas, y a todo el que quiera venir a pasárselo bien. !Vivan los Corpus!