Estos son los trabajos que facilitan más contratos para los jóvenes en Salamanca

Los menores de 25 años representan el 8,62% del total de desempleados en la provincia de Salamanca en el mes de marzo, según un informe del Observatorio de la Juventud en España a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Los menores de 30 años constituyen alrededor del doble, un 16,54% (3.000 según el registro del pasado marzo), de todos los parados de la provincia. Estas cifras suponen un descenso de un 6,25% respecto a marzo del año pasado.

La ocupación más contratada para jóvenes menores de 30 años es la de camarero: 3.372 jóvenes desempeñaron este oficio entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2023, según datos del Boletín Trimestral del Mercado de Trabajo del Servicio Público de Empleo Estatal. La segunda ocupación con mayor empleabilidad en esta franja de edad es la de vendedores en tiendas y almacenes, con 619, y la tercera, monitores de actividades recreativas y de entretenimiento, con 397 contratos en el mismo periodo de tiempo. Las empresas también han buscado peones de las industrias manufactureras personal de limpieza, Actores, ayudantes de cocina, Peones del transporte de mercancías y descargadores, Operadores de telemarketing y profesores de enseñanza no reglada de idiomas.

Por otra parte, las ocupaciones más demandadas por los jóvenes son: vendedores en tiendas y almacenes, camareros, reponedores y peluqueros. También hay peones del transporte de mercancías y descargadores, cocineros y peones agrícolas en los registros del SEPE que no encuentran trabajo.

Noelia Navas es una de estas jóvenes que intenta encontrar un hueco en el complicado mercado laboral de Salamanca. A sus 18 años busca trabajo en el sector de la limpieza. Lleva casi un año enviando currículums sin éxito mientras estudia FP Básica de Peluquería y Estética en el CIFP Rodríguez Fabrés. "Tengo amigos que sí han conseguido trabajo en este sector, pero yo no he tenido suerte". Cree que una de las razones es que no cumple con la titulación que exigen las empresas. "Ahora para todo se pide el título de Educación Secundaria, por eso no encuentro trabajo. Hasta que no acabe será complicado que encuentre algo", se lamenta. Mientras tanto, confía en que suene el teléfono, al menos, los meses de verano.