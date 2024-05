Cofradía sacramental, baluarte del Corpus en Vitigudino

Y mientras las peñas llenaban de bullicio la Plaza de Vitigudino, los cofrades de la Cofradía Sacramental Villa de Vitigudino se preparaban para celebrar las primeras vísperas, ceremonia que tendría como protagonistas a sus mayordomas, Juana López García y Esther Madruga Casado. Minutos antes de las nueve de la tarde-noche de este miércoles, las mayordomas presidían la puerta oeste de la iglesia parroquial para recibir a los cofrades bajo los sones de la gaita y el tamboril de Jorge Sousa, una ceremonia oficiada por los párrocos Francisco Fraile y José Antonio Andújar, y que también contaría con la presencia del alcalde de Vitigudino, Javier Muñiz.

Tras las primeras vísperas llega el día grande de las fiestas del Corpus. Mañana jueves está prevista una misa en el convento a las 11:00 horas, y una hora más tarde en la iglesia parroquial, ceremonia presidida por las mayordomas acompañadas de alcaldes y diputados.

Como es tradición, también acompañarán estos actos los niños y niñas que han tomado la Primera Comunión semanas atrás, y que procesionarán por las calles y los altares instalados en el recorrido, donde se bendecirán a los bebés nacidos en el último año.

170 años de historia

Este 2024 la Cofradía Sacramental Villa de Vitigudino cumple 170 años desde su constitución en 1854, una historia llena de vicisitudes, especialmente en las últimas tres décadas, con episodios que marcaron un antes y un después. Presidida por Fernando Nieto camino de los últimos ocho años, desde su constitución los cambios más perceptibles en su funcionamiento han consistido en la introducción de la mujer como cofrade de plenos derechos y obligaciones, cuestión la primera que nunca se dio hasta 1991. También se modificaron aspectos muy estrictos y se redujo el número de convites a los que estaban sujetos los mayordomos. A pesar de estos cambios, resulta difícil encontrar cada año a nuevos cofrades, y en especial jóvenes, dispuestos a empuñar las varas.

Pero como recuerda Mari Carmen Sevillano, secretaria de la Cofradía, muchas cosas han cambiado desde que en su adolescencia conociera los balcones engalanados de mantillas y las calles alfombradas de tomillos, unos tiempos que recuerda con nostalgia y que le gustaría regresasen a las celebraciones del Santísimo, porque si algo tiene claro es que la Cofradía es la auténtica protagonista del Corpus.

Las fiestas que hoy todos conocen tienen su origen en la festividad religiosa, una fiesta que incluso la Iglesia quiso quitar del Jueves de Corpus y contra lo que la Cofradía se reveló, logrando que se mantuviera este mismo día y a cuyo “rebufo después se mantuvo en otros lugares”, recuerda Mari Carmen.

Probablemente, si en 1995 la Cofradía no hubiera luchado porque se mantuviera el Jueves de Corpus como fiesta religiosa en Vitigudino, la fiesta del Corpus no sería como se conoce en la actualidad, pero “tenemos muy poca memoria y ya nadie se acuerda de lo que luchó la Cofradía”, unas palabras con las que Mari Carmen reivindica para esta institución el lugar que merece en estas fiestas y en la memoria de los vitigudinenses. Asimismo, recuerda el duro golpe que sufrió la Cofradía en 2015, cuando la Iglesia prohibió que empuñara la vara una de las mayordomas propuesta por la Cofradía, “por vivir con su pareja sin haber contraído el sacramento del matrimonio”. Sin duda, el cisma creado fue un golpe del que aún la Cofradía no se ha recuperado, pues tuvo como consecuencia la salida de la Hermandad de un buen número de cofrades.

A pesar de este duro latigazo, unos 40 miembros demostraron su fidelidad a la Cofradía y al mismo tiempo su desacuerdo con ‘el doble rasero’ del que habían sido objeto. Decidieron ser fieles al Santísimo y a la historia de la institución a la que pertenecían, y cuando todo parecía perdido, la Cofradía resurgió de sus cenizas para volver a sacar su palio el Jueves de Corpus.

Con la llegada de la pandemia se produjo un parón en los actos, lo que impidió que el ingreso de nuevos cofrades empuñasen las varas de mayordomos hasta 2022. A partir de ese momento, la falta de nuevos ingresos en la Cofradía obligó de nuevo a repetir el nombramiento de cofrades que ya habían empuñado las varas, una situación bien distinta de la que sucede con la mayordomía de la Virgen del Socorro sin que nadie en estos momentos sepa muy bien por qué, pues son varios los años que hay que esperar para coger las varas, incluso con un gasto muy por encima a los que comporta el Santísimo.

Las mayordomas 2024

Ante este hecho, la Cofradía decidió después del Corpus de 2022 que el sorteo de la mayordomía se realizara por meses para que las obligaciones fuesen más llevaderas. Y en ese sorteo de este año, para el mes de mayo la suerte cayó del lado de Juana López García, una de las veteranas de la Cofradía hasta el punto que ha perdido la cuenta de las veces que ha sido mayordoma. Pero los problemas de salud de su hermano Pedro le planteaban la incógnita de quién la acompañaría, una pregunta que se resolvió enseguida. Antes de que buscara compañero o compañera, Esther Madruga Casado tenía una ‘espinita’ clavada por no poder acompañar en la mayordomía a su marido Juan en 2022, pues curiosamente contrajo el covid en el momento de celebrar el Corpus. Ahora tenía su oportunidad, por lo que se ofreció para acompañar a Juani. Es por ello que Esther tiene “muchísima ilusión”, hasta confiesa que tiene momentos de ansiedad por el deseo de que llegue el momento de llevar la vara de mayordoma del Corpus. Juani, por su parte, confiesa que “estoy muy ilusionada”, por lo que haber sido mayordoma en varias ocasiones no le ha quitado las ganas de volver a vivir “la alegría que te produce servir al Santísimo”.

Por último, Mari Carmen aprovecha para reivindicar una mayor implicación desde el Ayuntamiento en cuestiones como el montaje de altares que realizan los vecinos y que no reciben ninguna ayuda. Otra de las ideas que propone es movilizar a las peñas para “que recojan tomillo para las calles, como hacen en otros lugares y que aquí nunca se ha intentado. Esta sería una forma de acercar a los jóvenes a la Cofradía y a los orígenes de la fiesta” del Corpus y que ‘los Corpus’ se lo deben.

PROGRAMA CORPUS 2024

Miércoles, 29 de mayo

00:05 Capea Nocturna en la Plaza de Toros con 4 vacas de la ganadería de José Enrique de Valdefresno. Y DISCO MOVIL.

Jueves, 30 de mayo

11:00 Eucaristía en el convento Santo Toribio de las MM.AA. Recoletas

12:00 Celebración de la Eucaristía y Procesión del Santísimo por las calles y altares.

18:00 Convite para todos en la Peña SOLERA cogiendo ambiente para el posterior desfile de disfraces en las cuatro calles.

23:30 Verbena en la Plaza España con la Orquesta LA RESISTENCIA.

Viernes, 31 de mayo

11:00 Eucaristía y Minerva (por los difuntos).

13:00 Carretones infantiles de la brava ganadería de Carlos Huertos.

13:00 Animación con Charanga ROTATO.

14:00 Encierro Tradicional con 3 vacas de Eduardo Martín Cillero y otras 3 vacas de Vega de Algodor.

18:30 Capea tradicional en la Plaza de Toros 4 novillos de Rollanejo y una vaca de José Enrique de Valdefresno y otra de Rollanejo amenizada con la Charanga ROTATO.

En el descanso de la capea habrá carretones donados por la Asociación Taurina Villa de Vitigudino.

00:00 En la Plaza España verbena con la Orquesta CAÑÓN.

Sábado, 1 de junio

13:00 Carretones infantiles de la brava ganadería de Carlos Huertos.

14:00 Encierro Tradicional con Novillos y vacas de Rollanejo.

18:30 En la Plaza de Toros, capea tradicional y exhibición de recortes a cargo de Víctor Revesado, Jhonatan Sánchez, Álvaro Sánchez (Chispas) y Javi Martín de Vitigudino. Con 2 novillos y 2 becerras de Andrés Celestino. Amenizada con charanga.

En el descanso de la capea habrá carretones donados por la Asociación Taurina Villa de Vitigudino.

00:00 En la Plaza España verbena con la GRUPO CLAN ZERO.

Domingo, 2 de junio

12.30 Eucaristía en la iglesia parroquial (procesión en el interior de la iglesia).

13:00 Animación con charanga ROTATO.

14:00 Encierro Tradicional con ganado de Rollanejo y Andrés Celestino.

18:00 Toro fin de Corpus . Revoltoso Nº 55 G1 de la ganadería Rollanejo, acompañado por 2 vacas de la ganadería de José Enrique de Valdefresno.