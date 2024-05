La Barahona Big Band anima la tarde dominical desde las tablas del Teatro Nuevo

Ciudad Rodrigo cerró a nivel cultural la última semana íntegra del mes de mayo con un concierto en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal de la Barahona Big Band nacida en el seno de la Escuela Municipal de Música Juan Esquivel de Barahona, que precisamente está dirigida por su director, José Carlos Pérez de Burgos Oliva.

El concierto registró una buena afluencia de público, que pudo disfrutar de un repertorio integrado por piezas como A rock, Harlem nocturne, Eye of the tiger, Brue Trane, Tequila, 205 Swing Street, Chameleon, Street life, Smooth o Lily was here.

La Barahona Big Band está integrada a día de hoy por José Carlos Pérez de Burgos Oliva, José María Sendín Bautista, Rubén Darío Ortega Martín, Águeda Prieto Peñín, David Colino Sendín, Ángel Luis Zamarreño Pérez, Germán Hernández Sánchez, Jorge Costa Pérez, Luis José Benito Díez, Daniel Ortega Rubio, Eduardo Tomás Morán Sánchez, Sergio Caballer López, Daniel Díez Correa, Ramón Pires Hernández, Franche Torres Santos, José Luis Sánchez Sánchez y Dismer Hechavarría González.