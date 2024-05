Dani Ponz dice hasta siempre a Unionistas: "Todo lo vivido es inolvidable y no será la última vez que me veáis por aquí..."

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha atendido a la prensa local al término del partido con el Arenteiro en la última jornada de Liga. Además, en el acto ha hecho ponerse a todo su cuerpo técnico junto a él en su despedida del club.

Despedida: "Es una decisión muy difícil porque somos unos soñadores todos los que estamos aquí. Dejamos a nuestras familias atrás, pero hemos encontrado otra y todo lo vivido es inolvidable. No me quiero dejar nombres y los jugadores han estado increíbles todo el año, pero se han revalorizado aquí. Todos han aumentado valor y es la primera vez que me pasa en vida. La labor del cuerpo técnico es enorme y la afición nos ha llevado en volandas. Cuando peor hemos estado, la gente nos ha animado más. No tengo palabras para expresar todo el trabajo hecho y les he dado por saco al cuerpo técnico. Nunca había salido de casa y ellos han sido mi segunda familia. La prensa nos ha tratado con un respeto máximo y aquí hay mucha gente, se podía buscar sensacionalismos y no se ha hecho. Habéis honrado la profesión".

Soñadores y realidad: "Le veo una gran capacidad de crecimiento. Nos hemos quedado cerca del playoff y el próximo paso del club es ese. No veo el techo de Unionistas y en unos años le veremos en Segunda División".

Venir a Salamanca: "Os dije que íbamos a ganar todos los partidos y no os lo creíais. Abandonamos toda la familia y el trabajo. Soñamos con conseguirlo. Lo logrado aquí está a la altura del nacimiento de mis hijas o el día de mi boda".

La ciudad: Salamanca: "Ya estaba enamorado de esta ciudad porque vine en su momento, pero me llevo el respeto de todo el mundo. Nos ha respetado todo el mundo y eso es algo inigualable. Es complicado poner a todos de acuerdo, pero lo que hemos conseguido es algo único. Tengo afecto y amor a la ciudad, ha sido mutuo. Creo que no será la última vez que esté por aquí, trabajaré donde esté para volver aquí. Lo tengo claro y lo siento así".