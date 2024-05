El IES Ramos del Manzano entrega en Vitigudino las becas y bandas a 21 bachilleres y profesionales

Un total de 21 alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos del IES Ramos del Manzano, de Vitigudino, recibieron este miércoles sus becas y bandas tras haber concluido con éxito una etapa de sus vidas en este centro educativo, 17 de ellos de Bachillerato y cuatro del módulo de Electricidad.

La celebración tuvo lugar en el salón del Centro Cultural y ante la emoción de padres y profesores, especialmente, un acto que contó con la proyección de varios vídeos y con los que algunos alumnos no pudieron contener las lágrimas, aunque fueron mucho más frecuentes las risas, especialmente con las 'dedicatorias' realizadas por los alumnos en su intervención a cada uno de los profesores.

Durante la ceremonia de la promoción 2022-2024, alumnos y profesores recordaron algunas de las anécdotas compartidas de los últimos años, malos y buenos momentos, tampoco faltaron los consejos. Pajo Tejedor, tutor de Electricidad, agradeció a las empresas de la zona que han facilitado las prácticas de los alumnos, dejando a todos ellos sus puertas abiertas en el futuro. Y Laura Rodríguez, tutora de Bachillerato y profesora de Inglés, señalaba de la necesidad imperiosa de mantener la “ilusión” para dar nuevos pasos en la vida. Por parte de los padres intervino Ainara Tielves, quien agradecía a los profesores su esfuerzo durante estos años.

Intervención de la directora Raquel Rodríguez

Por su parte, la directora del centro, Raquel Rodríguez, compartía una reflexión inspirada en las palabras de Steve Wozniak, uno de los pioneros de la tecnología. “Steve siempre ha defendido la importancia de exhibir nuestro corazón y nuestras pasiones, porque cuando realmente deseamos algo y lo amamos, eso se convierte en nuestra pasión. En el Ramos del Manzano hemos visto cómo esta filosofía se ha manifestado en proyectos, actividades y en vuestro espíritu emprendedor. A lo largo de estos años, vosotros y nosotros hemos trabajado juntos para lograr una educación que no solo se enfocara en adquirir conocimientos, sino que buscara comprender a las personas cómo piensan, cómo actúan y qué les motiva. Esta visión integral de la educación es lo que nos ha permitido preparar a estos jóvenes competentes, conscientes y comprometidos. Recuerdo mis años en la universidad como una de las etapas más enriquecedoras de mi vida, no sólo por lo que aprendía en las aulas, sino también por las personas que conocí y que me ayudaron a ver el mundo de una forma que nunca había imaginado. Ya sean cuatro, seis, ocho años..., igual alguno más, lo importante es disfrutar del camino y aprender de cada experiencia. Querido alumnado, hoy es el comienzo de un nuevo capítulo en vuestras vidas. Os animo a que persigáis vuestros sueños, a que sigáis trabajando duro y a que nunca perdáis la curiosidad y las ganas de aprender. En nombre de toda la comunidad del Ramos del Manzano, os felicito y os deseo todo el éxito en el futuro. Que vuestras vidas estén llenas de felicidad y sobre todo, de pasión por lo que hagáis. Queridos Jairo, Yalile, Víctor, Mateo, Alba, Irene, Irati, Hugo, Ana, Alba, Daniel, Caterin, Miguel, Víctor, Erika, Beatriz, Silvia, Guillermo, Alejandro, Pedro y Antonio, hoy no es un adiós, sino un hasta pronto, ya que siempre seréis parte de la familia de damos enhorabuena a todos”.

El acto finalizaría con la entrega de ramos de flores a los profesores de Electricidad y Bachillerato, y la fotografía de 'familia' sobre el escenario del salón de actos.